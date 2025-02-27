Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P лучших боксеров мира

Обладатель поясов WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерскую позицию в обновленном рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Усик лидирует в рейтинге P4P

Список за 27 февраля опубликовал журнал The Ring, который недавно выкупил Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх.

Усик возглавил рейтинг после первой победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в мае 2024 года. После этого украинец одолел британского боксера и в бою-реванше. Поделиться

Заметим, что в списке произошли некоторые изменения. Так Дмитрий Бивол, накануне победивший Артура Бетербиева и завоевавший титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, обошел представителя Канады из России.

Также чемпион мира во втором легком весе Джесси Родригес обошел обладателя титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса.

🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:



1️⃣ Oleksandr Usyk

2️⃣ Naoya Inoue

3️⃣ Terence Crawford

4️⃣ Dmitry Bivol

5️⃣ Artur Beterbiev

6️⃣ Jesse Rodriguez

7️⃣ Canelo Alvarez

8️⃣ Gervonta Davis

9️⃣ Junto Nakatani

🔟 Devin Haney



Who do you think deserves to be higher or lower ❓ — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025

Рейтинг P4P от The Ring

Александр Усик (23-0, 14 KO) Наоя Иноуэ (29-0, 25 KO) Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) Джесси Родригес (21-0, 14 КО) Сауль Каннело Альварес (62-2-2, 39 KO) Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) Дзунто Накатани (30-0, 23 КО) Девин Хейни (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он складывается по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.