Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P лучших боксеров мира

Обладатель поясов WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерскую позицию в обновленном рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Главные тезисы
- Александр Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P лучших боксеров мира.
- Дмитрий Бивол и Джесси Родригес также показывают высокие результаты и обгоняют известных соперников.
- Рейтинг pound for pound отражает уровень мастерства боксеров вне весовых категорий, учитывая титулы, уровень соперников и другие критерии.
Усик лидирует в рейтинге P4P
Список за 27 февраля опубликовал журнал The Ring, который недавно выкупил Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх.
Заметим, что в списке произошли некоторые изменения. Так Дмитрий Бивол, накануне победивший Артура Бетербиева и завоевавший титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, обошел представителя Канады из России.
Также чемпион мира во втором легком весе Джесси Родригес обошел обладателя титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса.
🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:— Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025
1️⃣ Oleksandr Usyk
2️⃣ Naoya Inoue
3️⃣ Terence Crawford
4️⃣ Dmitry Bivol
5️⃣ Artur Beterbiev
6️⃣ Jesse Rodriguez
7️⃣ Canelo Alvarez
8️⃣ Gervonta Davis
9️⃣ Junto Nakatani
🔟 Devin Haney
Who do you think deserves to be higher or lower ❓
Рейтинг P4P от The Ring
Александр Усик (23-0, 14 KO)
Наоя Иноуэ (29-0, 25 KO)
Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)
Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)
Джесси Родригес (21-0, 14 КО)
Сауль Каннело Альварес (62-2-2, 39 KO)
Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)
Дзунто Накатани (30-0, 23 КО)
Девин Хейни (31-0, 15 КО)
Рейтинг pound for pound (P4P) — это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он складывается по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-