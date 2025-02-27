Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P лучших боксеров мира
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Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P лучших боксеров мира

Усик
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Источник:  The Ring

Обладатель поясов WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерскую позицию в обновленном рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Главные тезисы

  • Александр Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P лучших боксеров мира.
  • Дмитрий Бивол и Джесси Родригес также показывают высокие результаты и обгоняют известных соперников.
  • Рейтинг pound for pound отражает уровень мастерства боксеров вне весовых категорий, учитывая титулы, уровень соперников и другие критерии.

Усик лидирует в рейтинге P4P

Список за 27 февраля опубликовал журнал The Ring, который недавно выкупил Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх.

Усик возглавил рейтинг после первой победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в мае 2024 года. После этого украинец одолел британского боксера и в бою-реванше.

Заметим, что в списке произошли некоторые изменения. Так Дмитрий Бивол, накануне победивший Артура Бетербиева и завоевавший титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, обошел представителя Канады из России.

Также чемпион мира во втором легком весе Джесси Родригес обошел обладателя титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса.

Рейтинг P4P от The Ring

  1. Александр Усик (23-0, 14 KO)

  2. Наоя Иноуэ (29-0, 25 KO)

  3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)

  4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)

  5. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)

  6. Джесси Родригес (21-0, 14 КО)

  7. Сауль Каннело Альварес (62-2-2, 39 KO)

  8. Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)

  9. Дзунто Накатани (30-0, 23 КО)

  10. Девин Хейни (31-0, 15 КО)

Рейтинг pound for pound (P4P) — это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он складывается по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.

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