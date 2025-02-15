Sportico опублікував рейтинг найбагатших спортсменів світу
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Sportico опублікував рейтинг найбагатших спортсменів світу

Роналду
Джерело:  online.ua

Український боксер та чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик тріумфально увірвався в престижний рейтинг топ-10 найбагатших спортсменів за 2024 рік. 

Головні тези:

  • Олександр Усик - єдиний українець у цьому рейтингу.
  • Він посів 7 місце, обігнавши кількох відомих спортсменів.

Sportico оцінив доходи спортсменів світового рівня

Український чемпіон опинився на 7 місці в топі, обігнавши футболістів Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе, а також гольфіста Джона Рама.

Протягом минулого року Олександру Усику вдалося заробити рекордну суму — 122 мільйони доларів.

facebook.com/Alexanderusyk

Найбільший дохід боксеру принесли гонорари за бої з “циганським королем” Тайсоном Ф'юрі — йдеться аж про 120 млн.

Звичайно, нікого не здивувало, що очолив рейтинг зірка футболу — Кріштіану Роналду. Лише протягом минулого року він встиг додати до свого капіталу 260 мільйонів доларів.

Фото: facebook.com/Cristiano

Топ-10 найбагатших спортсменів за 2024 рік:

  1. Кріштіану Роналду — 260 млн;

  2. Стефен Каррі — 153,8 млн;

  3. Тайсон Ф'юрі — 147 млн;

  4. Ліонель Мессі — 135 млн;

  5. Леброн Джеймс — 133 млн;

  6. Неймар — 133,2 млн;

  7. Олександр Усик — 122 млн;

  8. Карім Бензема — 116 млн;

  9. Кіліан Мбаппе — 110 млн;

  10. Джон Рам — 105,8 млн.

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