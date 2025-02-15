Sportico опублікував рейтинг найбагатших спортсменів світу

Український боксер та чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик тріумфально увірвався в престижний рейтинг топ-10 найбагатших спортсменів за 2024 рік.

Sportico оцінив доходи спортсменів світового рівня

Український чемпіон опинився на 7 місці в топі, обігнавши футболістів Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе, а також гольфіста Джона Рама.

Протягом минулого року Олександру Усику вдалося заробити рекордну суму — 122 мільйони доларів.

facebook.com/Alexanderusyk

Найбільший дохід боксеру принесли гонорари за бої з “циганським королем” Тайсоном Ф'юрі — йдеться аж про 120 млн.

Звичайно, нікого не здивувало, що очолив рейтинг зірка футболу — Кріштіану Роналду. Лише протягом минулого року він встиг додати до свого капіталу 260 мільйонів доларів.

Фото: facebook.com/Cristiano

Топ-10 найбагатших спортсменів за 2024 рік: