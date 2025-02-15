Sportico опублікував рейтинг найбагатших спортсменів світу

Український боксер та чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик тріумфально увірвався в престижний рейтинг топ-10 найбагатших спортсменів за 2024 рік.
Головні тези:
- Олександр Усик - єдиний українець у цьому рейтингу.
- Він посів 7 місце, обігнавши кількох відомих спортсменів.
Sportico оцінив доходи спортсменів світового рівня
Український чемпіон опинився на 7 місці в топі, обігнавши футболістів Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе, а також гольфіста Джона Рама.
Протягом минулого року Олександру Усику вдалося заробити рекордну суму — 122 мільйони доларів.
Найбільший дохід боксеру принесли гонорари за бої з “циганським королем” Тайсоном Ф'юрі — йдеться аж про 120 млн.
Звичайно, нікого не здивувало, що очолив рейтинг зірка футболу — Кріштіану Роналду. Лише протягом минулого року він встиг додати до свого капіталу 260 мільйонів доларів.
Топ-10 найбагатших спортсменів за 2024 рік:
Кріштіану Роналду — 260 млн;
Стефен Каррі — 153,8 млн;
Тайсон Ф'юрі — 147 млн;
Ліонель Мессі — 135 млн;
Леброн Джеймс — 133 млн;
Неймар — 133,2 млн;
Олександр Усик — 122 млн;
Карім Бензема — 116 млн;
Кіліан Мбаппе — 110 млн;
Джон Рам — 105,8 млн.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-