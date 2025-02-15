Sportico опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира

Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик триумфально ворвался в престижный рейтинг топ-10 самых богатых спортсменов за 2024 год.
Главные тезисы
- Александр Усик – единственный украинец в этом рейтинге.
- Он занял 7-е место, обогнав нескольких известных спортсменов.
Sportico оценил доходы спортсменов мирового уровня
Украинский чемпион оказался на 7 месте в топе, обогнав футболистов Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а также гольфиста Джона Рама.
В течение прошлого года Александру Усику удалось заработать рекордную сумму — 122 миллиона долларов.
Наибольший доход боксеру принесли гонорары за бои с "цыганским королем" Тайсоном Фьюри — речь идет о 120 млн долларов.
Конечно, никого не удивило, что возглавил рейтинг звезда футбола — Криштиану Роналду. Только за прошедший год он успел добавить к своему капиталу 260 миллионов долларов.
Топ-10 самых богатых спортсменов за 2024 год:
Криштиану Роналду — 260 млн;
Стефен Карри — 153,8 млн;
Тайсон Фьюри — 147 млн;
Лионель Месси — 135 млн;
Леброн Джеймс — 133 млн;
Неймар — 133,2 млн;
Александр Усик — 122 млн;
Карим Бензема — 116 млн;
Килиан Мбаппе — 110 млн;
Джон Рамм — 105,8 млн.
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