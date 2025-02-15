Sportico опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира

Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик триумфально ворвался в престижный рейтинг топ-10 самых богатых спортсменов за 2024 год.

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Украинский чемпион оказался на 7 месте в топе, обогнав футболистов Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а также гольфиста Джона Рама.

В течение прошлого года Александру Усику удалось заработать рекордную сумму — 122 миллиона долларов.

facebook.com/Alexanderusyk

Наибольший доход боксеру принесли гонорары за бои с "цыганским королем" Тайсоном Фьюри — речь идет о 120 млн долларов.

Конечно, никого не удивило, что возглавил рейтинг звезда футбола — Криштиану Роналду. Только за прошедший год он успел добавить к своему капиталу 260 миллионов долларов.

Фото: facebook.com/Cristiano

Топ-10 самых богатых спортсменов за 2024 год: