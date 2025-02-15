Sportico опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира
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Sportico опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира

Роналду
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Источник:  online.ua

Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик триумфально ворвался в престижный рейтинг топ-10 самых богатых спортсменов за 2024 год.

Главные тезисы

  • Александр Усик – единственный украинец в этом рейтинге.
  • Он занял 7-е место, обогнав нескольких известных спортсменов.

Sportico оценил доходы спортсменов мирового уровня

Украинский чемпион оказался на 7 месте в топе, обогнав футболистов Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а также гольфиста Джона Рама.

В течение прошлого года Александру Усику удалось заработать рекордную сумму — 122 миллиона долларов.

facebook.com/Alexanderusyk

Наибольший доход боксеру принесли гонорары за бои с "цыганским королем" Тайсоном Фьюри — речь идет о 120 млн долларов.

Конечно, никого не удивило, что возглавил рейтинг звезда футбола — Криштиану Роналду. Только за прошедший год он успел добавить к своему капиталу 260 миллионов долларов.

Фото: facebook.com/Cristiano

Топ-10 самых богатых спортсменов за 2024 год:

  1. Криштиану Роналду — 260 млн;

  2. Стефен Карри — 153,8 млн;

  3. Тайсон Фьюри — 147 млн;

  4. Лионель Месси — 135 млн;

  5. Леброн Джеймс — 133 млн;

  6. Неймар — 133,2 млн;

  7. Александр Усик — 122 млн;

  8. Карим Бензема — 116 млн;

  9. Килиан Мбаппе — 110 млн;

  10. Джон Рамм — 105,8 млн.

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