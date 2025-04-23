Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов в истории
Категория
Спорт
Дата публикации

Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов в истории

Джордан
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Источник:  Суспільне. Спорт

Майкл Джордан первым в истории спорта заработал более 4 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Майкл Джордан стал первым спортсменом, заработавшим более 4 млрд долларов и возглавил рейтинг спортивных миллионеров по версии Sportico.
  • Рейтинг учитывает доходы спортсменов за 2024 год, включая зарплату, бонусы и доходы от спонсорских соглашений.
  • Самыми богатыми спортсменами всех времен также оказались Тайгер Вудс, Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и другие звезды мирового спорта.

Культовый баскетболист Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов

Издание Sportico опубликовало обновленный рейтинг самых оплачиваемых спортсменов в истории, учитывая их доходы за 2024 год.

В своем рейтинге Sportico определяет доход спортсменов во время игровой карьеры и после нее: в частности, их заработные платы, бонусы за выступления, а также деньги, полученные от спонсорских соглашений, бизнеса и роялти.

На первом месте — американский баскетболист Майкл Джордан.

По сравнению с прошлогодним списком, суммарные доходы эксгравца Чикаго Буллз выросли на 300 миллионов долларов и превысили 4 миллиарда — 4.15 млрд. Больше всего Джордан за 2024 год получил от спонсорского соглашения с компанией Nike, с которым он начал сотрудничать еще в 1984-м.

Топ-10 самых оплачиваемых спортсменов всех времен по версии Sportico

  1. Майкл Джордан (США, баскетбол) — 4.15 млрд долл.

  2. Тайгер Вудс (США, гольф) — 2.79 млрд долл.

  3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 2.23 млрд долл.

  4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1.88 млрд долл.

  5. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 1.85 млрд долл.

  6. Арнольд Палмер (США, гольф) — 1.82 млрд долл.

  7. Джек Никлас (США, гольф) — 1.75 млрд долл.

  8. Дэвид Бекгэм (Великобритания, футбол) — 1.61 млрд долл.

  9. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — 1.59 млрд долл.

  10. Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1.52 млрд долл.

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