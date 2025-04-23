Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов в истории

Майкл Джордан первым в истории спорта заработал более 4 млрд долларов.
Главные тезисы
- Майкл Джордан стал первым спортсменом, заработавшим более 4 млрд долларов и возглавил рейтинг спортивных миллионеров по версии Sportico.
- Рейтинг учитывает доходы спортсменов за 2024 год, включая зарплату, бонусы и доходы от спонсорских соглашений.
- Самыми богатыми спортсменами всех времен также оказались Тайгер Вудс, Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и другие звезды мирового спорта.
Культовый баскетболист Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов
Издание Sportico опубликовало обновленный рейтинг самых оплачиваемых спортсменов в истории, учитывая их доходы за 2024 год.
В своем рейтинге Sportico определяет доход спортсменов во время игровой карьеры и после нее: в частности, их заработные платы, бонусы за выступления, а также деньги, полученные от спонсорских соглашений, бизнеса и роялти.
На первом месте — американский баскетболист Майкл Джордан.
Топ-10 самых оплачиваемых спортсменов всех времен по версии Sportico
Майкл Джордан (США, баскетбол) — 4.15 млрд долл.
Тайгер Вудс (США, гольф) — 2.79 млрд долл.
Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 2.23 млрд долл.
Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1.88 млрд долл.
Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 1.85 млрд долл.
Арнольд Палмер (США, гольф) — 1.82 млрд долл.
Джек Никлас (США, гольф) — 1.75 млрд долл.
Дэвид Бекгэм (Великобритания, футбол) — 1.61 млрд долл.
Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — 1.59 млрд долл.
Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1.52 млрд долл.
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