Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов в истории

По сравнению с прошлогодним списком, суммарные доходы эксгравца Чикаго Буллз выросли на 300 миллионов долларов и превысили 4 миллиарда — 4.15 млрд. Больше всего Джордан за 2024 год получил от спонсорского соглашения с компанией Nike, с которым он начал сотрудничать еще в 1984-м.