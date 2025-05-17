Международная федерация дзюдо приняла скандальное решение относительно Беларуси
Категория
Спорт
Дата публикации

Международная федерация дзюдо приняла скандальное решение относительно Беларуси

Международная федерация дзюдо снова опозорилась
Читати українською
Источник:  online.ua

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо неожиданно для всех выдал разрешение на допуск беларуских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом.

Главные тезисы

  • Еще 3 года назад IJF отстранила беларуских и российских атлетов из-за полномасштабного вторжения в Украину.
  • Ранее российские и беларуские дзюдоисты должны были выступать под "нейтральным" флагом из-за санкций.

Международная федерация дзюдо снова опозорилась

С заявлением по этому поводу выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

По решению Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо беларуские атлеты допущены к международным турнирам под государственным флагом с гербом и гимном нашей страны с 1 июня 2025 года, — сказано в официальном сообщении НОК Беларуси.

Что важно понимать, IJF (International Judo Federation) публично не заявила о снятии санкций с Беларуси.

Первое выступление беларуских спортсменов может состояться уже на чемпионате мира — это событие состоится 13-20 июня в Будапеште.

Как уже упоминалось ранее, 3 года назад IJF отстранила беларуских и российских атлетов из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на это, в июне 2022 года дзюдоистам из этих стран разрешили выступать под "нейтральным" флагом.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов в истории
Джордан
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Усик сыграл боксера в спортивной драме "Разгромная машина" — первый трейлер фильма
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду в третий раз возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира
Роналду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?