Международная федерация дзюдо приняла скандальное решение относительно Беларуси

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо неожиданно для всех выдал разрешение на допуск беларуских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом.
Главные тезисы
- Еще 3 года назад IJF отстранила беларуских и российских атлетов из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Ранее российские и беларуские дзюдоисты должны были выступать под "нейтральным" флагом из-за санкций.
Международная федерация дзюдо снова опозорилась
С заявлением по этому поводу выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Что важно понимать, IJF (International Judo Federation) публично не заявила о снятии санкций с Беларуси.
Первое выступление беларуских спортсменов может состояться уже на чемпионате мира — это событие состоится 13-20 июня в Будапеште.
Как уже упоминалось ранее, 3 года назад IJF отстранила беларуских и российских атлетов из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Несмотря на это, в июне 2022 года дзюдоистам из этих стран разрешили выступать под "нейтральным" флагом.
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