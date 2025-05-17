Международная федерация дзюдо приняла скандальное решение относительно Беларуси

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо неожиданно для всех выдал разрешение на допуск беларуских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом.

Международная федерация дзюдо снова опозорилась

С заявлением по этому поводу выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

По решению Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо беларуские атлеты допущены к международным турнирам под государственным флагом с гербом и гимном нашей страны с 1 июня 2025 года, — сказано в официальном сообщении НОК Беларуси. Поделиться

Что важно понимать, IJF (International Judo Federation) публично не заявила о снятии санкций с Беларуси.

Первое выступление беларуских спортсменов может состояться уже на чемпионате мира — это событие состоится 13-20 июня в Будапеште.

Как уже упоминалось ранее, 3 года назад IJF отстранила беларуских и российских атлетов из-за полномасштабного вторжения в Украину.