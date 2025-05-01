Усик сыграл боксера в спортивной драме "Разгромная машина" — первый трейлер фильма

В октябре появится фильм The Smashing Machine ("Разгромная машина") - биографическая спортивная драма об американском бойце ММА Марке Керре. Его сыграет Двейн Джонсон. В фильме появится и украинский боксер Александр Усик.

Усик воплотил роль украинского боксера в "Разгромной машине"

Студия A24 опубликовала первый трейлер предстоящего фильма. За первые сутки трейлер набрал более 1,6 миллионов просмотров.

Лента расскажет историю бывшего бойца смешанных единоборств Марка Кэрра. Сюжет сосредоточится на взлете его карьеры и падении "на фоне опиоидной зависимости".

Одним из соперников Марка Керра в фильме станет украинский боец смешанных единоборств Игорь Волчанчин. Они встречались на ринге дважды — в 1999 и 2000 годах. Оба раза украинец выиграл бой по решению судей.

На экране его воплотит украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Главную роль сыграл Двейн Джонсон. Также в фильме сыграли Эмили Блант, Линдси Гэвин и американские бойцы Райан Бейдер и Бас Руттен.

Основные съемки фильма продолжались в период с 21 мая по 22 июля 2024 года. Среди локаций: Ванкувер, Лос-Анджелес, Нью-Мексико и Токио.