"Неужели это все?" Актер Двейн Джонсон чуть не погиб в авиакатастрофе
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Шоу-бизнес
Дата публикации

"Неужели это все?" Актер Двейн Джонсон чуть не погиб в авиакатастрофе

Двейн "Скала" Джонсон мог погибнуть в собственном самолете
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Источник:  online.ua

Голливудский актер Двейн "Скала" Джонсон откровенно признался, что оказался на грани жизни и смерти. По словам звезды, его частный самолет мог упасть в океан из-за серьезной неполадки.

Главные тезисы

  • Двейн Джонсон не скрывает, что очень сильно испугался за свою жизнь.
  • Неполадки с самолетом заставили актера вернуться в Гавайи, разрушив его планы.

Двейн "Скала" Джонсон мог погибнуть в собственном самолете

По словам актера, недавно он вылетел из Гавайев в Хьюстон, штат Техас.

Джонсон отправился туда на открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги.

Однако звезде пришлось вернуться на Гавайи из-за неисправности его самолета, о которой стало известно на 40-й минуте авиапутешествия.

По словам "Скалы", причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики.

Двейн Джонсон не скрывает, что очень сильно испугался за свою жизнь и чувствовал себя ужасно.

Пилот сказал, что есть некоторые проблемы, которые мы не можем решить, пока находимся в воздухе, а есть и такие, которые мы не можем решить, особенно над океаном, и особенно когда на компьютере самолета указано: "Больше не летайте над океаном, вам нужно вернуться на посадку. У меня возникла мысль: "Неужели это все?”

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