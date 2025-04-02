"Неужели это все?" Актер Двейн Джонсон чуть не погиб в авиакатастрофе

Голливудский актер Двейн "Скала" Джонсон откровенно признался, что оказался на грани жизни и смерти. По словам звезды, его частный самолет мог упасть в океан из-за серьезной неполадки.

Двейн "Скала" Джонсон мог погибнуть в собственном самолете

По словам актера, недавно он вылетел из Гавайев в Хьюстон, штат Техас.

Джонсон отправился туда на открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги.

Однако звезде пришлось вернуться на Гавайи из-за неисправности его самолета, о которой стало известно на 40-й минуте авиапутешествия.

По словам "Скалы", причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики.

Двейн Джонсон не скрывает, что очень сильно испугался за свою жизнь и чувствовал себя ужасно.