"Неужели это все?" Актер Двейн Джонсон чуть не погиб в авиакатастрофе

Голливудский актер Двейн "Скала" Джонсон откровенно признался, что оказался на грани жизни и смерти. По словам звезды, его частный самолет мог упасть в океан из-за серьезной неполадки.
Главные тезисы
- Двейн Джонсон не скрывает, что очень сильно испугался за свою жизнь.
- Неполадки с самолетом заставили актера вернуться в Гавайи, разрушив его планы.
Двейн "Скала" Джонсон мог погибнуть в собственном самолете
По словам актера, недавно он вылетел из Гавайев в Хьюстон, штат Техас.
Джонсон отправился туда на открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги.
Однако звезде пришлось вернуться на Гавайи из-за неисправности его самолета, о которой стало известно на 40-й минуте авиапутешествия.
По словам "Скалы", причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики.
Двейн Джонсон не скрывает, что очень сильно испугался за свою жизнь и чувствовал себя ужасно.
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