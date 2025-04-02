"Невже це все?". Актор Двейн Джонсон ледь не загинув у авіатрощі

Пілот сказав, що є деякі проблеми, які ми не можемо розв'язати, поки перебуваємо в повітрі, а є й такі, які ми не можемо розв'язати, особливо над океаном, і особливо коли на комп'ютері літака вказано: "Більше не літайте над океаном, вам потрібно повернутися на посадку. У мене виникла думка: "Невже це все?", — зізнався актор.