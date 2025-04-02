"Невже це все?". Актор Двейн Джонсон ледь не загинув у авіатрощі

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон відверто зізнався, що опинився на межі життя та смерті. За словами зірки, його приватний літак міг впасти в океан через серйозну неполадку.
Головні тези:
- Двейн Джонсон не приховує, що дуже сильно злякався за своє життя.
- Неполадки з літаком змусили актора повернутися на Гаваї, зруйнувавши його плани.
Двейн "Скеля" Джонсон міг загинути у власному літаку
За словами актора, нещодавно він вилетів з Гаваїв до Г'юстона, штат Техас.
Джонсон вирушив туди на відкриття другого сезону Об'єднаної футбольної ліги.
Проте зірці довелося повернутися на Гаваї через несправність його літака, про яку стало відомо на 40 хвилині авіаподорожі.
За словами “Скелі”, причиною несправності стала проблема з перегрівом гідравліки.
Двейн Джонсон не приховує, що дуже сильно злякався за своє життя та почувався жахливо.
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