Усик зіграв боксера у спортивній драмі "Розгромна машина" — перший трейлер фільму

У жовтні з'явиться фільм The Smashing Machine ("Розгромна машина") — біографічна спортивна драма про американського бійця ММА Марка Керра. Його зіграє Двейн Джонсон. У стрічці з'явиться й український боксер Олександр Усик.

Усик втілив роль українського боксера у "Розгромній машині"

Студія A24 опублікувала перший трейлер майбутнього фільму. За першу добу трейлер набрав понад 1,6 мільйона переглядів.

Стрічка розповість історію колишнього бійця змішаних єдиноборств Марка Керра. Сюжет зосередиться на злеті його кар'єри та падінні "на фоні опіоїдної залежності»".

Одним із суперників Марка Керра у фільмі стане український боєць змішаних єдиноборств Ігор Вовчанчин. Вони зустрічалися на рингу двічі — у 1999 та 2000 роках. Обидва рази українець виграв бій за рішенням суддів.

На екрані його втілить український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

Головну роль виконав Двейн Джонсон. Також у фільмі зіграли Емілі Блант, Ліндсі Гевін та американські бійці Раян Бейдер і Бас Руттен.

Основні зйомки фільму тривали у період з 21 травня по 22 липня 2024 року. Серед локацій: Ванкувер, Лос-Анджелес, Нью-Мексико та Токіо.