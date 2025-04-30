Усик публічно звернувся до Трампа заради порятунку України
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Спорт
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Усик публічно звернувся до Трампа заради порятунку України

Усик
Джерело:  online.ua

Український боксер та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вирішив звернутися до американського лідера Дональда Трампа. Це сталося після того, як Білий дім почав підштовхувати Україну до немислимих поступок країні-агресорці Росії.

Головні тези:

  • Усик дав зрозуміти, що обурений окремими пунктами “мирного плану” Трампа.
  • На цьому тлі боксер закликав президента США отямитися і підтримати Україну.

Усик просить Трампа не ухвалювати хибних рішень

Український боксер дав інтерв'ю відомому англійському телеведучому, журналісту, письменнику та медійнику Пірсу Моргану.

Останній уже оприлюднив у своїх соцмережах уривок їхньої бесіди, а також анонсував повну версію розмови на "Piers Morgan Uncensored" вже цього тижня.

Ведучий поцікавився в Усика, як він ставиться до ідеї, що в межах мирної угоди Україна має поступитися частиною територій, які незаконно захопила Російська Федерація.

Боксер не приховує, що вважає це абсурдом.

У нас є багато запитань. Чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні.

Олександр Усик

Олександр Усик

Український боксер та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі

Морган вирішив уточнити у боксера, чи містить його заклик прохання не віддавати Росії українські території, на що Усик відповів ствердно.

Це моя територія, територія моєї країни, це мій народ, — підсумував чемпіон.

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