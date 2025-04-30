Усик публічно звернувся до Трампа заради порятунку України

Український боксер та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вирішив звернутися до американського лідера Дональда Трампа. Це сталося після того, як Білий дім почав підштовхувати Україну до немислимих поступок країні-агресорці Росії.

Усик просить Трампа не ухвалювати хибних рішень

Український боксер дав інтерв'ю відомому англійському телеведучому, журналісту, письменнику та медійнику Пірсу Моргану.

Останній уже оприлюднив у своїх соцмережах уривок їхньої бесіди, а також анонсував повну версію розмови на "Piers Morgan Uncensored" вже цього тижня.

Ведучий поцікавився в Усика, як він ставиться до ідеї, що в межах мирної угоди Україна має поступитися частиною територій, які незаконно захопила Російська Федерація.

Боксер не приховує, що вважає це абсурдом.

У нас є багато запитань. Чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Олександр Усик Український боксер та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025

Морган вирішив уточнити у боксера, чи містить його заклик прохання не віддавати Росії українські території, на що Усик відповів ствердно.