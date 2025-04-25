Усик — Дюбуа. Відома офіційна дата реваншу

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та британський професійний боксер Даніель Дюбуа зустрінуться на ринзі уже 19 липня 2025 року.

Що відомо про майбутній реванш Усика та Дюбуа

Згідно з даними видання The Ring, новий бій боксерів відбудеться у Лондоні — на стадіоні "Вемблі".

З заявою з цього приводу виступила Всесвітня боксерська організація WBO.

Кілька тижнів тому вона оголосила, що отримала петицію, в якій ідеться про надання пріоритетного статусу реваншу між Усиком і Дюбуа.

Що важливо розуміти, український чемпіон повинен був провести захист пояса WBO проти Джозефа Паркера.

Що стосується Дюбуа, то він мав захищати титулу IBF проти Дерека Чісори.

Ба більше, спочатку журналісти стверджували, що бій між спортсменами мав відбутися тижнем раніше — 12 липня.

Як уже згадувалося раніше, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 2023 року, у серпні.

Український чемпіон виборов перемогу дев'ятому раунді технічним нокаутом.