"Це було круто". Коли відбудеться прем'єра голлівудської драми з Усиком

Уже 3 жовтня 2025 року українські глядачі зможуть насолодитися акторською грою абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика. Легендарний боксер з'явиться у фільмі під назвою "Smashing Machine" ("Машина, що трощить").

Усик поділився своїми враженнями після зйомок у Голлівуді

Про плани українського боксера стати частиною нового голлівудського проєкту стало відомо ще навесні 2024 року.

Йдеться про спортивну драму, у якій Усику дісталася роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Що важливо розуміти, партнером Олександра по стрічці став відомий актор та реслер WWE Двейн "Скеля" Джонсон. Останній зіграє чемпіона UFC Марка Керра.

З дитинства мріяв про кіно… Це було круто. "Скеля" — неймовірна людина. Як і вся знімальна команда. Справжні професіонали. Олександр Усик Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі

Акторський склад фільму дійсно вражає, адже у драмі знялися: Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович.

Варто звернути увагу на те, що для Усика це вже третій акторський досвід.

До прикладу, ще 8 років тому боксер знявся у спортивній драмі "Правило бою" режисера Олексія Шапарєєва, де зіграв епізодичну роль.