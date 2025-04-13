"Это было круто". Когда состоится премьера голливудской драмы с Усиком
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Спорт
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"Это было круто". Когда состоится премьера голливудской драмы с Усиком

Усик поделился своими впечатлениями после съемок в Голливуде
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Источник:  online.ua

Уже 3 октября 2025 года украинские зрители смогут насладиться актерской игрой абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика. Легендарный боксер появится в фильме под названием "Smashing Machine".

Главные тезисы

  • Усику досталась роль украинского боксера ММА Игоря Волчанчина.
  • В фильме также снялись Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.

Усик поделился своими впечатлениями после съемок в Голливуде

О планах украинского боксера стать частью нового голливудского проекта стало известно весной 2024 года.

Речь идет о спортивной драме, в которой Усику досталась роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Что важно понимать, партнером Александра стал известный актер и реслер WWE Двейн "Скала" Джонсон. Последний сыграет чемпиона UFC Марка Кэрра.

С детства мечтал о кино… Это было круто. "Скала" — невероятный человек. Как и вся съемочная команда. Настоящие профессионалы.

Александр Усик

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе

Актерский состав фильма действительно впечатляет, ведь в драме снялись: Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.

Стоит обратить внимание, что для Усика это уже третий актерский опыт.

К примеру, еще 8 лет назад боксер снялся в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева, где сыграл эпизодическую роль.

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