"Говорили, что ребенок мертв". Усик с женой чуть не потеряли сына Кирилла — видео
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"Говорили, что ребенок мертв". Усик с женой чуть не потеряли сына Кирилла — видео

Александр Усик спас семью от трагедии
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Источник:  online.ua

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик откровенно поделился историей собственной жизни, которая шокировала многих фанатов. Оказалось, что он с женой Екатериной чуть не потеряли своего сына во время родов.

Главные тезисы

  • Усик рассказал о том, как спас сына от гибели во время родов.
  • Сейчас Кириллу уже 12 лет – он здоровый и счастливый ребенок.

Александр Усик спас семью от трагедии

Легендарный украинский боксер и его жена опровергли слухи о том, что у Екатерины был выкидыш.

Несмотря на это, звездная пара все же подтвердила, что столкнулась с ужасной ситуацией, во время которой едва не потеряла сына Кирилла.

По словам Усика, когда Екатерина во второй раз была беременной, у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем.

На этом фоне у женщины началось кровотечение, из-за чего ее госпитализировали.

Боксер утверждает, что из-за врачебной халатности малыша чуть не убили, но, к счастью, их сын родился здоровым, и сейчас ему уже 12 лет.

Было кровотечение. Врачи немного отнеслись несерьезно. Говорили, что ребенок мертв и его надо "чистить". Я стал набирать людей из высоких чинов медицины. Сказал всем: "Если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль". К счастью, теперь у нас есть такой замечательный ребенок, как Кирилл Александрович.

Александр Усик

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе

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