"Говорили, что ребенок мертв". Усик с женой чуть не потеряли сына Кирилла — видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик откровенно поделился историей собственной жизни, которая шокировала многих фанатов. Оказалось, что он с женой Екатериной чуть не потеряли своего сына во время родов.
Главные тезисы
- Усик рассказал о том, как спас сына от гибели во время родов.
- Сейчас Кириллу уже 12 лет – он здоровый и счастливый ребенок.
Александр Усик спас семью от трагедии
Легендарный украинский боксер и его жена опровергли слухи о том, что у Екатерины был выкидыш.
Несмотря на это, звездная пара все же подтвердила, что столкнулась с ужасной ситуацией, во время которой едва не потеряла сына Кирилла.
По словам Усика, когда Екатерина во второй раз была беременной, у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем.
На этом фоне у женщины началось кровотечение, из-за чего ее госпитализировали.
Боксер утверждает, что из-за врачебной халатности малыша чуть не убили, но, к счастью, их сын родился здоровым, и сейчас ему уже 12 лет.
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