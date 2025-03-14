"Говорили, что ребенок мертв". Усик с женой чуть не потеряли сына Кирилла — видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик откровенно поделился историей собственной жизни, которая шокировала многих фанатов. Оказалось, что он с женой Екатериной чуть не потеряли своего сына во время родов.

Александр Усик спас семью от трагедии

Легендарный украинский боксер и его жена опровергли слухи о том, что у Екатерины был выкидыш.

Несмотря на это, звездная пара все же подтвердила, что столкнулась с ужасной ситуацией, во время которой едва не потеряла сына Кирилла.

По словам Усика, когда Екатерина во второй раз была беременной, у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем.

На этом фоне у женщины началось кровотечение, из-за чего ее госпитализировали.

Боксер утверждает, что из-за врачебной халатности малыша чуть не убили, но, к счастью, их сын родился здоровым, и сейчас ему уже 12 лет.