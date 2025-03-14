"Казали, що дитина мертва". Усик з дружиною ледь не втратили сина Кирила — відео

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відверто поділився історією з власного життя, яка шокувала багатьох фанатів. Виявилося, що він з дружиною Катериною ледь не втратили власного сина під час пологів.
Головні тези:
- Усик розповів про те, як врятував сина від загибелі під час пологів.
- Зараз Кирилу вже 12 років - він здорова та щаслива дитина.
Олександр Усик врятував родину від трагедії
Легендарний український боксер та його дружина спростували чутки про те, що в Катерини був викидень.
Попри це, зіркова пара все ж підтвердила, що стикнулася з жахливою ситуацією, під час якої ледь не втратили сина Кирила.
За словами Усика, коли Катерина вдруге була при надії — у неї виникли деякі проблеми зі здоров'ям.
На цьому тлі у жінки почалася кровотеча, через що її госпіталізували.
Боксер стверджує, що через лікарську халатність малюка ледве не вбили, але, на щастя, їхній син народився здоровим, і зараз йому вже 12 років.
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