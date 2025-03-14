"Казали, що дитина мертва". Усик з дружиною ледь не втратили сина Кирила — відео

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відверто поділився історією з власного життя, яка шокувала багатьох фанатів. Виявилося, що він з дружиною Катериною ледь не втратили власного сина під час пологів.

Олександр Усик врятував родину від трагедії

Легендарний український боксер та його дружина спростували чутки про те, що в Катерини був викидень.

Попри це, зіркова пара все ж підтвердила, що стикнулася з жахливою ситуацією, під час якої ледь не втратили сина Кирила.

За словами Усика, коли Катерина вдруге була при надії — у неї виникли деякі проблеми зі здоров'ям.

На цьому тлі у жінки почалася кровотеча, через що її госпіталізували.

Боксер стверджує, що через лікарську халатність малюка ледве не вбили, але, на щастя, їхній син народився здоровим, і зараз йому вже 12 років.