Александр Усик поделился главным секретом семейного счастья — видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик откровенно признался, что помогает ему и его жене Екатерине сохранять крепкие долговременные отношения, образцовые для многих поклонников пары.
Главные тезисы
- Боксер откровенно говорит о своей роли в семье.
- Усик и его супруга показывают, как взаимоуважение, любовь и понимание помогают сохранить гармонию в домашней жизни.
Усик признался, какой он в отношениях с любимой
Легендарный боксер неожиданно всем заявил, что он подкаблучник, а также заверил, что этого не надо стесняться.
По убеждению самого Александра, наоборот — это прекрасно, ведь свидетельствует о сильных чувствах ко второй половинке.
Усик также добавил, что в их семье с Екатериной нет места пренебрежительному отношению, они уважают друг друга и сильно любят.
По словам боксера, у каждого из них в их паре есть возможность отдохнуть друг от друга.
К примеру, Екатерина не отрицает, что каждый четверг Александр встречается с друзьями и проводит с ними время в бане.
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