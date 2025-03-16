Александр Усик поделился главным секретом семейного счастья — видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик откровенно признался, что помогает ему и его жене Екатерине сохранять крепкие долговременные отношения, образцовые для многих поклонников пары.

Усик признался, какой он в отношениях с любимой

Легендарный боксер неожиданно всем заявил, что он подкаблучник, а также заверил, что этого не надо стесняться.

По убеждению самого Александра, наоборот — это прекрасно, ведь свидетельствует о сильных чувствах ко второй половинке.

Усик также добавил, что в их семье с Екатериной нет места пренебрежительному отношению, они уважают друг друга и сильно любят.

Я не просто подкаблучник. Отмечу, я — царь подкаблучников, я главный подкаблучник мира. Для того чтобы это понимать и не бояться осуждения, нужно иметь большие яйца. Сильные, большие яйца, нормально работающие. И надо иметь настоящее сердце, любовь к своей второй половинке. Мы не обижаем друг друга, не материемся, уважаем свои границы. Александр Усик Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе

По словам боксера, у каждого из них в их паре есть возможность отдохнуть друг от друга.