Олександр Усик поділився головним секретом сімейного щастя — відео

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відверто зізнався, що допомагає йому та його дружині Катерині зберігати міцні довготривалі стосунки, які є взірцевими для багатьох шанувальників пари.
Головні тези:
- Боксер відверто говорить про свою роль у родині.
- Усик і його дружина демонструють, як взаємоповага, любов і розуміння допомагають зберегти гармонію у сімейному житті.
Усик зізнався, який він у стосунках з коханою
Легендарний боксер неочікувано для всіх заявив, що він підкаблучник, а також запевнив, що цього не треба соромитися.
На переконання самого Олександра, навпаки — це прекрасно, адже свідчить про сильні почуття до другої половинки.
Усик також додав, що в їхній з Катериною родині немає місця зневажливому ставленню, вони поважають один одного та сильно кохають.
За словами боксера, у кожного з них у їхній парі є особистий простір та можливість відпочити одне від одного.
До прикладу, Катерина не заперечує, що кожного четверга Олександр зустрічається з друзями та проводить з ними час у бані.
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