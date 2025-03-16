Олександр Усик поділився головним секретом сімейного щастя — відео

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відверто зізнався, що допомагає йому та його дружині Катерині зберігати міцні довготривалі стосунки, які є взірцевими для багатьох шанувальників пари.

Усик зізнався, який він у стосунках з коханою

Легендарний боксер неочікувано для всіх заявив, що він підкаблучник, а також запевнив, що цього не треба соромитися.

На переконання самого Олександра, навпаки — це прекрасно, адже свідчить про сильні почуття до другої половинки.

Усик також додав, що в їхній з Катериною родині немає місця зневажливому ставленню, вони поважають один одного та сильно кохають.

Я не просто підкаблучник. Зазначу, я — цар підкаблучників, я головний підкаблучник світу. Для того, щоб це розуміти і не боятися осуду, треба мати великі яйця. Сильні, великі яйця, які нормально працюють. І треба мати справжнє серце, любов до своєї другої половинки. Ми не ображаємо один одного, не матюкаємося, поважаємо свої кордони. Олександр Усик Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі

За словами боксера, у кожного з них у їхній парі є особистий простір та можливість відпочити одне від одного.