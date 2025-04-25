Усик — Дюбуа. Известна официальная дата реванша

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и британский профессиональный боксер Даниэль Дюбуа встретятся на ринге уже 19 июля 2025 года.

Что известно о предстоящем реванше Усика и Дюбуа

Согласно данным издания The Ring, новый бой боксеров состоится в Лондоне — на стадионе "Уэмбли".

С заявлением на этот счет выступила Всемирная боксерская организация WBO.

Несколько недель назад она объявила, что получила петицию, в которой идет речь о предоставлении приоритетного статуса реванша между Усиком и Дюбуа.

Что важно понимать, украинский чемпион должен был провести защиту пояса WBO против Джозефа Паркера.

Что касается Дюбуа, то он должен был защищать титул IBF против Дерека Чисоры.

Более того, сначала журналисты утверждали, что бой между спортсменами должен был состояться неделей раньше — 12 июля.

Как уже упоминалось ранее, первое сражение между Усиком и Дюбуа состоялось в 2023 году, в августе.

Украинский чемпион завоевал победу в девятом раунде.