"Будут проблемы". Непобедимый Кабайел бросил вызов Усику

Временный чемпион мира в хевивейте по версии WBC, немецкий боксер-профессионал Агит Кабайел потребовал выйти на ринг с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.
Главные тезисы
- Немецкий боксер гордится своим уникальным стилем ударов по корпусу.
- Кабайел считает, что Усик не сможет его победить.
Кабайел готов сразиться с Усиком
После триумфальной победы над китайским боксером Чжан Чжиллеем в Эр-Рияде — немец выступил с громким заявлением и публично обратился к легендарному украинскому боксеру.
По словам Кабайела, он очень гордится своим уникальным стилем боя — ударами по корпусу.
Главная их особенность заключается в том, что их почти невозможно избежать.
Боксер напомнил о том, что немало его соперников были разгромлены на ринге именно благодаря этому стилю.
На этом фоне Кабайел озвучил предположение, что Усик также не сможет справиться с ним, ведь "вообще не любит, когда его бьют по корпусу".
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