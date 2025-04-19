"Будут проблемы". Непобедимый Кабайел бросил вызов Усику
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"Будут проблемы". Непобедимый Кабайел бросил вызов Усику

Кабайел готов сразиться с Усиком
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Источник:  online.ua

Временный чемпион мира в хевивейте по версии WBC, немецкий боксер-профессионал Агит Кабайел потребовал выйти на ринг с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.

Главные тезисы

  • Немецкий боксер гордится своим уникальным стилем ударов по корпусу.
  • Кабайел считает, что Усик не сможет его победить.

Кабайел готов сразиться с Усиком

После триумфальной победы над китайским боксером Чжан Чжиллеем в Эр-Рияде — немец выступил с громким заявлением и публично обратился к легендарному украинскому боксеру.

По словам Кабайела, он очень гордится своим уникальным стилем боя — ударами по корпусу.

Главная их особенность заключается в том, что их почти невозможно избежать.

Боксер напомнил о том, что немало его соперников были разгромлены на ринге именно благодаря этому стилю.

На этом фоне Кабайел озвучил предположение, что Усик также не сможет справиться с ним, ведь "вообще не любит, когда его бьют по корпусу".

Не знаю, являюсь ли я его худшим кошмаром. Но у него, может быть, будут проблемы с моим стилем. Я обязательно затащу его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать. Он это тоже знает.

Агит Кабайел

Агит Кабайел

Временный чемпион мира в хевивейте по версии WBC

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