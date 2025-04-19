"Будут проблемы". Непобедимый Кабайел бросил вызов Усику

Временный чемпион мира в хевивейте по версии WBC, немецкий боксер-профессионал Агит Кабайел потребовал выйти на ринг с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.

Кабайел готов сразиться с Усиком

После триумфальной победы над китайским боксером Чжан Чжиллеем в Эр-Рияде — немец выступил с громким заявлением и публично обратился к легендарному украинскому боксеру.

По словам Кабайела, он очень гордится своим уникальным стилем боя — ударами по корпусу.

Главная их особенность заключается в том, что их почти невозможно избежать.

Боксер напомнил о том, что немало его соперников были разгромлены на ринге именно благодаря этому стилю.

На этом фоне Кабайел озвучил предположение, что Усик также не сможет справиться с ним, ведь "вообще не любит, когда его бьют по корпусу".