Реванш Усика и Дюбуа — известна возможная дата боя

Журналисты авторитетного издания The Ring узнали потенциальную дату реванша между абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и британским профессиональным боксером Даниэлем Дюбуа.

Что известно о предстоящем реванше

По предварительным данным, бой состоится 12 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Журналисты также утверждают, что по состоянию на сегодняшний день стороны согласовывают последние детали контракта.

Oleksandr Usyk and Daniel Dubois are in the process of finalizing a deal for a Ring Magazine and undisputed heavyweight championship rematch July 12 at London’s Wembley Stadium, sources told The Ring’s Mike Coppinger. pic.twitter.com/g9bJ4jkRrU — Ring Magazine (@ringmagazine) April 15, 2025

Что важно понимать, украинский и британский боксеры провели последнее сражение в августе 2023 года.

Тогда Александр Усик завоевал победу нокаутом в 9 раунде.

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единодушным решением судей.

Стоит отметить, что Дюбуа в феврале снялся со своего поединка против Джозефа Паркера.

Все были убеждены в том, что победитель этого сражения станет следующим соперником Усика.

К слову, недавно украинский чемпион обратился к WBO с просьбой отсрочить бой с Паркером из-за желания сразиться с Дюбуа.