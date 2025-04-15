Реванш Усика и Дюбуа — известна возможная дата боя
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Реванш Усика и Дюбуа — известна возможная дата боя

Что известно о предстоящем реванше
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Источник:  The Ring

Журналисты авторитетного издания The Ring узнали потенциальную дату реванша между абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком и британским профессиональным боксером Даниэлем Дюбуа.

Главные тезисы

  • Усик и Дюбуа провели последнее сражение в 2023 году: когда украинец победил нокаутом в 9 раунде.
  • Сейчас обсуждаются детали контракта, после чего можно ожидать официального объявления реванша.

Что известно о предстоящем реванше

По предварительным данным, бой состоится 12 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Журналисты также утверждают, что по состоянию на сегодняшний день стороны согласовывают последние детали контракта.

Что важно понимать, украинский и британский боксеры провели последнее сражение в августе 2023 года.

Тогда Александр Усик завоевал победу нокаутом в 9 раунде.

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единодушным решением судей.

Стоит отметить, что Дюбуа в феврале снялся со своего поединка против Джозефа Паркера.

Все были убеждены в том, что победитель этого сражения станет следующим соперником Усика.

К слову, недавно украинский чемпион обратился к WBO с просьбой отсрочить бой с Паркером из-за желания сразиться с Дюбуа.

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