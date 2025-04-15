Реванш Усика і Дюбуа — відома можлива дата бою

Журналісти авторитетного видання The Ring дізналися потенційну дату реваншу між абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком та британським професійним боксером Даніелем Дюбуа.

Що відомо про майбутній реванш

За попередніми даними, бій відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Журналісти також стверджують, що станом на сьогодні сторони узгоджують останні деталі контракту.

Oleksandr Usyk and Daniel Dubois are in the process of finalizing a deal for a Ring Magazine and undisputed heavyweight championship rematch July 12 at London’s Wembley Stadium, sources told The Ring’s Mike Coppinger. pic.twitter.com/g9bJ4jkRrU — Ring Magazine (@ringmagazine) April 15, 2025

Що важливо розуміти, український та британський боксери провели останній бій в серпні 2023 року.

Тоді Олександр Усик виборов перемогу нокаутом у 9 раунді.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Варто також зазначити, що Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера.

Усі були переконані в тому, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

До слова, нещодавно український чемпіон звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.