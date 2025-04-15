Реванш Усика і Дюбуа — відома можлива дата бою

Журналісти авторитетного видання The Ring дізналися потенційну дату реваншу між абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком та британським професійним боксером Даніелем Дюбуа.
Головні тези:
- Усик і Дюбуа провели останній бій у 2023 році: коли українець переміг нокаутом у 9 раунді.
- Наразі узгоджуються деталі контракту, після чого можна очікувати офіційного оголошення реваншу.
Що відомо про майбутній реванш
За попередніми даними, бій відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".
Журналісти також стверджують, що станом на сьогодні сторони узгоджують останні деталі контракту.
Що важливо розуміти, український та британський боксери провели останній бій в серпні 2023 року.
Тоді Олександр Усик виборов перемогу нокаутом у 9 раунді.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.
Варто також зазначити, що Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера.
Усі були переконані в тому, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.
До слова, нещодавно український чемпіон звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.
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