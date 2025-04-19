"Будуть проблеми". Непереможний Кабайєл кинув виклик Усику
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Спорт
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"Будуть проблеми". Непереможний Кабайєл кинув виклик Усику

Кабайєл готовий битися з Усиком
Джерело:  online.ua

Тимчасовий чемпіон світу в хевівейті за версією WBC, німецький боксер-професіонал Агіт Кабайєл зажадав вийти на ринг з абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком.

Головні тези:

  • Німецький боксер пишається своїм унікальним стилем ударів по корпусу.
  • Кабайєл вважає, що Усик не зможе його здолати.

Кабайєл готовий битися з Усиком

Після тріумфальної перемоги над китайським боксером Чжан Чжілеєм в Ер-Ріяді — німець виступив з гучною заявою та публічно звернувся до легендарного українського боксера.

За словами Кабайєла, він дуже пишається своїм унікальним стилем бою — ударами по корпусу.

Головна їхня особливість полягає в тому, що їх майже неможливо уникнути.

Боксер нагадав про те, що чимала кількість його суперників були розгромлені на рингу саме завдяки цьому стилю.

На цьому тлі Кабайєл озвучив припущення, що Усик також не зможе дати йому відсіч, адже "взагалі не любить, коли його б'ють по корпусу".

Не знаю, чи є я його найгіршим кошмаром. Але в нього, можливо, будуть проблеми з моїм стилем. Я обов'язково затягну його в глибокі води і подивлюся, чи вміє він плавати. Він теж це знає.

Агіт Кабайєл

Агіт Кабайєл

Тимчасовий чемпіон світу в хевівейті за версією WBC

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