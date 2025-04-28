Дюбуа штовхнув Усика на "битві поглядів" — відео

Олександр Усик і Даніель Дюбуа після словесної "сутички" зустрілися на стадіоні "Вемблі" у Лондоні для проведення офіційної битви поглядів перед боєм-реваншем, який відбудеться 19 липня.

Дюбуа провокаційно штовхнув Усика: що сталося

Під час традиційного обміну поглядами атмосфера між боксерами вийшла за межі звичної напруги.

Після кількох секунд контакту Дюбуа несподівано штовхнув Усика, що спричинило миттєву реакцію охорони та команди обох боксерів. Олександр, втім, зберіг спокій і стримано відреагував на провокацію.

Відео інциденту вже активно поширюється у соцмережах, викликаючи хвилю обговорень серед вболівальників. Багато хто розцінив дії британця як прояв нервозності перед важливим боєм.

Усик і Дюбуа

Також зазначимо, що Усик під час першої битви поглядів напередодні реваншу продемонстрував поширений знак тризуба, який робиться трьома пальцями — вказівним, середнім та безіменним. Поширити

Реванш Усик — Дюбуа офіційно відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі". Це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, адже на кону стоятимуть усі основні чемпіонські пояси — WBC, WBA, WBO, IBF та титул журналу Ring.