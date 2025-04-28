Дюбуа толкнул Усика на "битве взглядов" — видео

Александр Усик и Даниэль Дюбуа после словесной "схватки" встретились на стадионе "Уэмбли" в Лондоне для проведения официального сражения взглядов перед боем-реваншем, который состоится 19 июля.
Главные тезисы
- Между боксерами Усиком и Дюбуа прошла традиционная битва взглядов.
- Дюбуа неожиданно толкнул Усика, что повлекло за собой мгновенную реакцию охраны и команды обоих боксеров.
Дюбуа провокационно толкнул Усика: что произошло
Во время обычного обмена взглядами атмосфера меж боксерами вышла за пределы обычного напряжения.
После нескольких секунд контакта Дюбуа неожиданно толкнул Усика, что повлекло за собой мгновенную реакцию охраны и команды обоих боксеров. Александр, впрочем, сохранил покой и сдержанно отреагировал на провокацию.
Видео инцидента уже активно распространяется в соцсетях, вызывая волну обсуждений среди болельщиков. Многие расценили действия британца как проявление нервозности перед важным боем.
Реванш Усик — Дюбуа официально состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли". Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, ведь на кону будут стоять все основные чемпионские пояса — WBC, WBA, WBO, IBF и титул журнала Ring.
Первый поединок между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.
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