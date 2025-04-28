Дюбуа толкнул Усика на "битве взглядов" — видео

Александр Усик и Даниэль Дюбуа после словесной "схватки" встретились на стадионе "Уэмбли" в Лондоне для проведения официального сражения взглядов перед боем-реваншем, который состоится 19 июля.

Дюбуа провокационно толкнул Усика: что произошло

Во время обычного обмена взглядами атмосфера меж боксерами вышла за пределы обычного напряжения.

После нескольких секунд контакта Дюбуа неожиданно толкнул Усика, что повлекло за собой мгновенную реакцию охраны и команды обоих боксеров. Александр, впрочем, сохранил покой и сдержанно отреагировал на провокацию.

Видео инцидента уже активно распространяется в соцсетях, вызывая волну обсуждений среди болельщиков. Многие расценили действия британца как проявление нервозности перед важным боем.

Усик и Дюбуа

Также отметим, что Усик во время первой битвы взглядов накануне реванша продемонстрировал распространенный знак трезубца, который делается тремя пальцами — указательным, средним и безымянным. Поделиться

Реванш Усик — Дюбуа официально состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли". Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, ведь на кону будут стоять все основные чемпионские пояса — WBC, WBA, WBO, IBF и титул журнала Ring.