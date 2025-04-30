Усик публично обратился к Трампу ради спасения Украины

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик решил обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу. Это произошло после того, как Белый дом стал подталкивать Украину к немыслимым уступкам стране-агрессорке России.

Усик просит Трампа не принимать ошибочных решений

Украинский боксер дал интервью известному английскому телеведущему, журналисту, писателю и медийщику Пирсу Моргану.

Последний уже обнародовал в своих соцсетях отрывок их беседы, а также анонсировал полную версию разговора на Piers Morgan Uncensored уже на этой неделе.

Ведущий поинтересовался у Усика, как он относится к идее, что в рамках “мирного соглашения” Украина должна уступить часть своих территорий России.

Боксер не скрывает, что считает это абсурдом.

У нас есть много вопросов. Почему Россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине. Александр Усик Украинский боксер и абсолютный чемпион мира по тяжелому весу

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025

Морган решил уточнить у боксера, содержит его призыв просьбы не отдавать России украинские территории, на что Усик ответил утвердительно.