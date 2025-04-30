Усик публично обратился к Трампу ради спасения Украины
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Спорт
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Усик публично обратился к Трампу ради спасения Украины

Усик просит Трампа не принимать ошибочных решений
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Источник:  online.ua

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик решил обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу. Это произошло после того, как Белый дом стал подталкивать Украину к немыслимым уступкам стране-агрессорке России.

Главные тезисы

  • Усик дал понять, что возмущен отдельными пунктами “мирного плана” Трампа.
  • На этом фоне боксер призвал президента США прийти в себя и поддержать Украину.

Усик просит Трампа не принимать ошибочных решений

Украинский боксер дал интервью известному английскому телеведущему, журналисту, писателю и медийщику Пирсу Моргану.

Последний уже обнародовал в своих соцсетях отрывок их беседы, а также анонсировал полную версию разговора на Piers Morgan Uncensored уже на этой неделе.

Ведущий поинтересовался у Усика, как он относится к идее, что в рамках “мирного соглашения” Украина должна уступить часть своих территорий России.

Боксер не скрывает, что считает это абсурдом.

У нас есть много вопросов. Почему Россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине.

Александр Усик

Александр Усик

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира по тяжелому весу

Морган решил уточнить у боксера, содержит его призыв просьбы не отдавать России украинские территории, на что Усик ответил утвердительно.

Это моя территория, территория моей страны, это мой народ, — подытожил чемпион.

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