Усик публично обратился к Трампу ради спасения Украины

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик решил обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу. Это произошло после того, как Белый дом стал подталкивать Украину к немыслимым уступкам стране-агрессорке России.
Главные тезисы
- Усик дал понять, что возмущен отдельными пунктами “мирного плана” Трампа.
- На этом фоне боксер призвал президента США прийти в себя и поддержать Украину.
Усик просит Трампа не принимать ошибочных решений
Украинский боксер дал интервью известному английскому телеведущему, журналисту, писателю и медийщику Пирсу Моргану.
Последний уже обнародовал в своих соцсетях отрывок их беседы, а также анонсировал полную версию разговора на Piers Morgan Uncensored уже на этой неделе.
Ведущий поинтересовался у Усика, как он относится к идее, что в рамках “мирного соглашения” Украина должна уступить часть своих территорий России.
Боксер не скрывает, что считает это абсурдом.
Морган решил уточнить у боксера, содержит его призыв просьбы не отдавать России украинские территории, на что Усик ответил утвердительно.
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