Спортсмены не несут ответственности за решение правительств или других национальных учреждений, и наша обязанность – защищать спорт и наших спортсменов, – цинично заявил исполнительный комитет Федерации.
Главные тезисы
- Международная федерация дзюдо сняла санкции с российских спортсменов под давлением геополитики, вызвав резкую реакцию Федерации дзюдо Украины.
- Возвращение российских спортсменов на международные соревнования стало поводом для протестов и решительного протеста со стороны украинских спортивных институтов.
- Решение МФД восстановить российских спортсменов в правах вызвало негодование украинской федерации дзюдо, которая видит в этом подрыв доверия к международным спортивным институтам.
МФД сняла санкции с российских спортсменов
Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо вслед за Белоруссией снял санкции и с России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации.
В заявлении говорится, что МФД "прошла период значительного геополитического давления с взвешенной ответственностью, обеспечивая дальнейшее единство сообщества дзюдо и безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран".
Далее там сказано, что после возобновления полного национального представительства белорусских спортсменов, МФД "считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях".
В федерации надеются, что возвращение спортсменов страны-агрессора в международный спорт "обогатит соревнования".
Также в заявлении говорится, что "дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать платформой для геополитических целей".
Поэтому Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом с гимном и эмблемами, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.
Федерация дзюдо Украины жестко отреагировала на решение восстановить Россию в правах и объявила о «решительном протесте» относительно этого решения, отметив, что такими действиями подрывается доверие к международным спортивным институтам.
В своем заявлении IJF говорит о «строении мостов». Однако какие мосты можно строить с государством, которое ежедневно убивает украинцев, разрушает их дома, стирает с лица земли города и гражданскую инфраструктуру?.. Федерация дзюдо Украины расценивает это решение как противоречащее принципам мира, справедливости и ответственности, а также подрывает доверие к международным спортивным институтам.
Вместе с Министерством молодежи и спорта, Национальным олимпийским комитетом Украины и партнерами мы будем принимать все возможные меры, чтобы не допустить реализации этого решения и защитить интересы украинских спортсменов.
