Международная федерация дзюдо возвращает на соревнования российских спортсменов — подробности скандала
Международная федерация дзюдо возвращает на соревнования российских спортсменов — подробности скандала

дзюдо
Читати українською
Источник:  online.ua

Спортсмены не несут ответственности за решение правительств или других национальных учреждений, и наша обязанность – защищать спорт и наших спортсменов, – цинично заявил исполнительный комитет Федерации.

Главные тезисы

  • Международная федерация дзюдо сняла санкции с российских спортсменов под давлением геополитики, вызвав резкую реакцию Федерации дзюдо Украины.
  • Возвращение российских спортсменов на международные соревнования стало поводом для протестов и решительного протеста со стороны украинских спортивных институтов.
  • Решение МФД восстановить российских спортсменов в правах вызвало негодование украинской федерации дзюдо, которая видит в этом подрыв доверия к международным спортивным институтам.

МФД сняла санкции с российских спортсменов

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо вслед за Белоруссией снял санкции и с России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации.

В заявлении говорится, что МФД "прошла период значительного геополитического давления с взвешенной ответственностью, обеспечивая дальнейшее единство сообщества дзюдо и безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран".

Далее там сказано, что после возобновления полного национального представительства белорусских спортсменов, МФД "считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях".

В федерации надеются, что возвращение спортсменов страны-агрессора в международный спорт "обогатит соревнования".

Исторически Россия была ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что их полный возврат обогатит соревнования на всех уровнях, придерживаясь принципов МФД по справедливости, инклюзивности и уважения.

Также в заявлении говорится, что "дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать платформой для геополитических целей".

Поэтому Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом с гимном и эмблемами, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.

Федерация дзюдо Украины жестко отреагировала на решение восстановить Россию в правах и объявила о «решительном протесте» относительно этого решения, отметив, что такими действиями подрывается доверие к международным спортивным институтам.

В своем заявлении IJF говорит о «строении мостов». Однако какие мосты можно строить с государством, которое ежедневно убивает украинцев, разрушает их дома, стирает с лица земли города и гражданскую инфраструктуру?.. Федерация дзюдо Украины расценивает это решение как противоречащее принципам мира, справедливости и ответственности, а также подрывает доверие к международным спортивным институтам.

Вместе с Министерством молодежи и спорта, Национальным олимпийским комитетом Украины и партнерами мы будем принимать все возможные меры, чтобы не допустить реализации этого решения и защитить интересы украинских спортсменов.

Мосты строят там, где есть мир. Россия принесла миру только войну. Федерация дзюдо Украины и дальше будет отстаивать правду, достоинство и справедливость и призывает международное спортивное сообщество вернуться к принципам, на которых основывается олимпийское движение и мировой спорт.

