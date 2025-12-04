Українська спортсменка Лискун отримала російське громадянство — як відреагували на Батьківщині

Федерація України зі стрибків у воду на позачерговому засіданні Виконавчого комітету одноголосно ухвалила рішення позбавити Софію Лискун усіх звань та нагород, отриманих під егідою Федерації.

Лискун отримала громадянство Росії та втратила всі свої нагороди в Україні

Лискун, яка отримала російське громадянство, було негайно виключено зі складу збірної України. Федерація зазначає, що звернеться до міжнародних інституцій з вимогою застосувати до спортсменки карантин відповідно до міжнародних норм.

Раніше Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляв, що робитиме все, щоб Софія Лискун отримала дискваліфікацію на міжнародних змаганнях.

Софія Лискун народилася у Луганську і до 2025 року виступала за збірну України. Зокрема на ЧЄ-2025 вона завоювала дві медалі: золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Загалом на рахунку Лискун 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України. Востаннє під українським прапором вона виступала на ЧЄ-2025, який завершився у кінці травня, а також на ЧС-2025, який проходив у кінці липня.

Лискун заявила російським медіа, що не могла тренуватись у Києві, тому виїхала до Польщі, а потім вирішила змінити громадянство на третій рік повномасштабної війни через "проблеми з тренерами".