Українська спортсменка Лискун отримала російське громадянство — як відреагували на Батьківщині

Федерація України зі стрибків у воду на позачерговому засіданні Виконавчого комітету одноголосно ухвалила рішення позбавити Софію Лискун усіх звань та нагород, отриманих під егідою Федерації.
Головні тези:
- Федерація України позбавила Софію Лискун усіх звань та нагород через отримання нею російського громадянства.
- Спортсменку виключено зі складу збірної України, а також планується звернення до міжнародних інституцій.
- Міністр спорту України обіцяв дискваліфікацію Лискун на міжнародних змаганнях.
Лискун отримала громадянство Росії та втратила всі свої нагороди в Україні
Лискун, яка отримала російське громадянство, було негайно виключено зі складу збірної України. Федерація зазначає, що звернеться до міжнародних інституцій з вимогою застосувати до спортсменки карантин відповідно до міжнародних норм.
Софія Лискун народилася у Луганську і до 2025 року виступала за збірну України. Зокрема на ЧЄ-2025 вона завоювала дві медалі: золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
Загалом на рахунку Лискун 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України. Востаннє під українським прапором вона виступала на ЧЄ-2025, який завершився у кінці травня, а також на ЧС-2025, який проходив у кінці липня.
Лискун заявила російським медіа, що не могла тренуватись у Києві, тому виїхала до Польщі, а потім вирішила змінити громадянство на третій рік повномасштабної війни через "проблеми з тренерами".
