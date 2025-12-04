Українська спортсменка Лискун отримала російське громадянство — як відреагували на Батьківщині
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська спортсменка Лискун отримала російське громадянство — як відреагували на Батьківщині

Лискун
Джерело:  Champion

Федерація України зі стрибків у воду на позачерговому засіданні Виконавчого комітету одноголосно ухвалила рішення позбавити Софію Лискун усіх звань та нагород, отриманих під егідою Федерації.

Головні тези:

  • Федерація України позбавила Софію Лискун усіх звань та нагород через отримання нею російського громадянства.
  • Спортсменку виключено зі складу збірної України, а також планується звернення до міжнародних інституцій.
  • Міністр спорту України обіцяв дискваліфікацію Лискун на міжнародних змаганнях.

Лискун отримала громадянство Росії та втратила всі свої нагороди в Україні

Лискун, яка отримала російське громадянство, було негайно виключено зі складу збірної України. Федерація зазначає, що звернеться до міжнародних інституцій з вимогою застосувати до спортсменки карантин відповідно до міжнародних норм.

Раніше Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляв, що робитиме все, щоб Софія Лискун отримала дискваліфікацію на міжнародних змаганнях.

Софія Лискун народилася у Луганську і до 2025 року виступала за збірну України. Зокрема на ЧЄ-2025 вона завоювала дві медалі: золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Загалом на рахунку Лискун 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України. Востаннє під українським прапором вона виступала на ЧЄ-2025, який завершився у кінці травня, а також на ЧС-2025, який проходив у кінці липня.

Лискун заявила російським медіа, що не могла тренуватись у Києві, тому виїхала до Польщі, а потім вирішила змінити громадянство на третій рік повномасштабної війни через "проблеми з тренерами".

Очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт назвав вчинок колишньої українки зрадою.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український гімнаст Ковтун вирішив змінити громадянство — що сталося
Ковтун
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Предстоятель УПЦ Онуфрій втратив громадянство України — Зеленський підписав указ
СБУ
Онуфрій
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське
Ковтун

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?