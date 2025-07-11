Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське

Олімпійський призер зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.
Головні тези:
- Ілля Ковтун, український гімнаст та олімпійський призер, перейшов на хорватське громадянство за рішенням спортсмена.
- Міжнародна федерація гімнастики підтвердила зміну громадянства Ковтуна.
Ковтун тепер має хорватське громадянство
Про це повідомила Міжнародна федерація гімнастики (FIG).
У грудні минулого року з'явилася інформація, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядають варіант зі зміною громадянства.
Пізніше у січні спортсмен підтвердив своє бажання виступати під прапором Хорватії.
Ілля Ковтун досяг значних успіхів на міжнародній арені. Він є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року у вправах на паралельних брусах, а також має нагороди чемпіонатів світу та Європи.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-