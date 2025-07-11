Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське

Ковтун тепер має хорватське громадянство

Про це повідомила Міжнародна федерація гімнастики (FIG).

У грудні минулого року з'явилася інформація, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядають варіант зі зміною громадянства.

Пізніше у січні спортсмен підтвердив своє бажання виступати під прапором Хорватії.

Сам Ковтун раніше пояснив своє рішення відмовитися від українського громадянства на користь хорватського. Спортсмен також не став засуджувати людей, які писали йому гнівні та образливі коментарі через рішення представляти Хорватію. Поширити

Ілля Ковтун досяг значних успіхів на міжнародній арені. Він є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року у вправах на паралельних брусах, а також має нагороди чемпіонатів світу та Європи.