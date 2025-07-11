Гимнаст Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское
Категория
Спорт
Дата публикации

Гимнаст Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское

Ковтун
Читати українською
Источник:  Champion

Олимпийский призер по спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.

Главные тезисы

  • Илья Ковтун, олимпийский призер по спортивной гимнастике, сменил украинское гражданство на хорватское.
  • Решение о смене гражданства было принято самим спортсменом и подтверждено Международной федерацией гимнастики (FIG).

Ковтун теперь имеет хорватское гражданство

Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).

В декабре прошлого года появилась информация, что Ковтун и его тренер Ирина Горбачева рассматривают вариант с изменением гражданства.

Позже в январе спортсмен подтвердил свое желание выступать под флагом Хорватии.

Сам Ковтун ранее объяснил свое решение отказаться от украинского гражданства в пользу хорватского. Спортсмен также не стал осуждать людей, писавших ему гневные и оскорбительные комментарии из-за решения представлять Хорватию.

Илья Ковтун достиг значительных успехов на международной арене.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ковтун завоевал для Украины второе "золото" на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Илля Ковтун
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро на Олимпиаде в Париже
Илья Ковтун
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский гимнаст Ковтун решил сменить гражданство — что произошло
Ковтун

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?