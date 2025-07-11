Гимнаст Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское

Олимпийский призер по спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.
Главные тезисы
- Илья Ковтун, олимпийский призер по спортивной гимнастике, сменил украинское гражданство на хорватское.
- Решение о смене гражданства было принято самим спортсменом и подтверждено Международной федерацией гимнастики (FIG).
Ковтун теперь имеет хорватское гражданство
Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).
В декабре прошлого года появилась информация, что Ковтун и его тренер Ирина Горбачева рассматривают вариант с изменением гражданства.
Позже в январе спортсмен подтвердил свое желание выступать под флагом Хорватии.
Илья Ковтун достиг значительных успехов на международной арене.
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