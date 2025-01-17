Украинский гимнаст Ковтун решил сменить гражданство — что произошло

Серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун подал документы на получение хорватского гражданства.
Главные тезисы
- Илья Ковтун решил сменить украинское гражданство на хорватское вместе со своим тренером.
- Спортсмен уже получил одобрение от федерации гимнастики Хорватии на выступления, но смена гражданства может потребовать временного отстранения от международных соревнований из-за возможных сложностей с регистрацией во Всемирной федерации гимнастики.
- Получение хорватского гражданства может отразиться на олимпийской карьере Ковтуна, учитывая возможные условия и правила участия в соревнованиях под новым флагом.
Олимпийский медалист Ковтун решил сменить гражданство
Об этом сообщил главный тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич.
Кроме Ковтуна документа на получение гражданства Хорватии подала также его тренер Ирина Горбачева, которая, по информации издания Jutarnji List, имела определенные разногласия с украинской федерацией.
Как пишет издание, спортсмен уже получил "зеленый свет" на выступления от федерации спортивной гимнастики Хорватии. Теперь ему осталось получить паспорт страны, чтобы окончательно сменить спортивное гражданство.
По его словам, после этого необходимо будет зарегистрировать изменение гражданства во Всемирной федерации гимнастики.
Здесь мы ожидаем проблем, потому что Украина, очевидно, добровольно его не отпустит. Есть разные варианты, самый плохой, что может произойти, насколько мы понимаем — год карантина и паузы от выступлений в международных соревнованиях.
В издании напомнили, что в первые дни полномасштабного вторжения Владимир Маджаревич пригласил украинских гимнастов в Осиек. Идея заключалась в том, чтобы они остались на два месяца, однако Ковтун и Горбачева остались в стране почти на три года.
Олимпийское достижение Ковтуна в медальном зачете Украины
Гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль в соревнованиях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2024 в Париже.
Его опередил только спортсмен из Китая Цзоу Цзиньюаню, результат которого составил 16 200 баллов.
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