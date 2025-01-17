Украинский гимнаст Ковтун решил сменить гражданство — что произошло

Олимпийский медалист Ковтун решил сменить гражданство

Об этом сообщил главный тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич.

Кроме Ковтуна документа на получение гражданства Хорватии подала также его тренер Ирина Горбачева, которая, по информации издания Jutarnji List, имела определенные разногласия с украинской федерацией.

Как пишет издание, спортсмен уже получил "зеленый свет" на выступления от федерации спортивной гимнастики Хорватии. Теперь ему осталось получить паспорт страны, чтобы окончательно сменить спортивное гражданство.

Мы подали документы в министерство внутренних дел, и это должно последовать ускоренной процедуре. для украинцев, у которых есть особые условия для получения гражданства в Хорватии и ЕС, — сказал тренер сборной Хорватии. Поделиться

По его словам, после этого необходимо будет зарегистрировать изменение гражданства во Всемирной федерации гимнастики.

Здесь мы ожидаем проблем, потому что Украина, очевидно, добровольно его не отпустит. Есть разные варианты, самый плохой, что может произойти, насколько мы понимаем — год карантина и паузы от выступлений в международных соревнованиях.

В издании напомнили, что в первые дни полномасштабного вторжения Владимир Маджаревич пригласил украинских гимнастов в Осиек. Идея заключалась в том, чтобы они остались на два месяца, однако Ковтун и Горбачева остались в стране почти на три года.

Олимпийское достижение Ковтуна в медальном зачете Украины

Гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль в соревнованиях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2024 в Париже.

20-летний гимнаст по результатам своего выступления получил 15,500 баллов. Поделиться

Его опередил только спортсмен из Китая Цзоу Цзиньюаню, результат которого составил 16 200 баллов.