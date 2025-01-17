Український гімнаст Ковтун вирішив змінити громадянство — що сталося

Олімпійський медаліст Ковтун вирішив змінити громадянство

Про це повідомив головний тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич.

Окрім Ковтуна документа на отримання громадянства Хорватії подала також його тренерка Ірина Горбачева, яка, за інформацією видання Jutarnji List, мала певні розбіжності з українською федерацією.

Як пише видання, спортсмен вже отримав "зелене світло" на виступи від федерації спортивної гімнастики Хорватії. Тепер йому залишилося отримати паспорт країни, аби остаточно змінити спортивне громадянство.

Ми подали документи у міністерство внутрішніх справ, і це має піти за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: перший — він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту, а інший — (отримання громадянства, — ред.)через "швидку смугу" для українців, які мають особливі умови для отримання громадянства в Хорватії та ЄС, — сказав тренер збірної Хорватії. Поширити

За його словами, після цього потрібно буде зареєструвати зміну громадянства у Світовій федерації гімнастики.

Тут ми очікуємо на проблеми, бо Україна, очевидно, добровільно його не відпустить. Є різні варіанти, найгірший, що може статися, наскільки ми розуміємо — рік карантину та паузи від виступів у міжнародних змаганнях.

У виданні нагадали, що у перші дні повномасштабного вторгнення Владімір Маджаревич запросив українських гімнастів до Осієка. Ідея була в тому, щоб вони залишилися на два місяці, проте Ковтун і Горбачева залишилися в країні майже на три роки.

Олімпійський здобуток Ковтуна у медальному заліку України

Гімнаст Ілля Ковтун виборов срібну медаль у змаганнях на паралельних брусах на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Зазначається, що 20-річний гімнаст за результатами свого виступу отримав 15,500 балів. Поширити

Його випередив лише спортсмен з Китаю Цзоу Цзиньюаню, результат якого склав 16.200 балів.