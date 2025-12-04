Украинская спортсменка Лискун получила российское гражданство — как отреагировали на Родине
Украинская спортсменка Лискун получила российское гражданство — как отреагировали на Родине

Лискун
Источник:  Champion

Федерация Украины по прыжкам в воду на внеочередном заседании Исполнительного комитета единогласно приняла решение лишить Софию Лискун всех званий и наград, полученных под эгидой Федерации.

Главные тезисы

  • Федерация Украины по спорту приняла решение лишить Софию Лискун всех званий и наград.
  • Лискун исключена из сборной Украины после получения российского гражданства.
  • Министр спорта обещал дисквалификацию Лискун на международных соревнованиях.

Лискун получила гражданство России и потеряла все свои награды в Украине

Лискун, получившая российское гражданство, был немедленно исключен из состава сборной Украины. Федерация отмечает, что обратится в международные институты с требованием применить к спортсменке карантин в соответствии с международными нормами.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявлял, что будет делать все, чтобы София Лискун получила дисквалификацию на международных соревнованиях.

София Лыскун родилась в Луганске и до 2025 года выступала за сборную Украины. В частности, на ЧЕ-2025 она завоевала две медали: золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

В общей сложности на счету Лискун 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины. В последний раз под украинским флагом она выступала на завершившемся в конце мая ЧЕ-2025, а также на ЧМ-2025, который проходил в конце июля.

Лискун заявила российским медиа, что не могла тренироваться в Киеве, поэтому уехала в Польшу, а затем решила сменить гражданство на третий год полномасштабной войны из-за "проблем с тренерами".

Глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт назвал поступок бывшей украинки изменой.

