Предстоятель УПЦ Онуфрий потерял гражданство Украины — Зеленский подписал указ

По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, больше известного как деятель УПЦ (МП) Онуфрий. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Митрополит УПЦ Онуфрий потерял гражданство Украины

СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства.

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева).

Напомним, именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа. При этом поддерживая агрессивную политику РФ, способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора. Поделиться

Служба безопасности Украины продолжает необходимые действия для защиты украинского государства и общества от любых агрессивных проявлений России.