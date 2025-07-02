Предстоятель УПЦ Онуфрий потерял гражданство Украины — Зеленский подписал указ

По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, больше известного как деятель УПЦ (МП) Онуфрий. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Зеленский подписал указ о лишении митрополита УПЦ Онуфрия гражданства на основе материалов СБУ.
- Утрата гражданства Украины имеет серьезные последствия для статуса и деятельности Предстоятеля УПЦ Онуфрия.
- Березовский, также известный как Онуфрий, поддерживал политику РПЦ и патриарха Кирилла, что вызвало противодействие и лишение гражданства.
Митрополит УПЦ Онуфрий потерял гражданство Украины
СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства.
По имеющейся в Службе безопасности Украины информации Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.
Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева).
Служба безопасности Украины продолжает необходимые действия для защиты украинского государства и общества от любых агрессивных проявлений России.
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