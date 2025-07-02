Предстоятель УПЦ Онуфрій втратив громадянство України — Зеленський підписав указ

За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Онуфрій втратив громадянство України за співпрацю з московською патріархією та неповідомлення уповноваженим органам.
- Втрата громадянства має наслідки для статусу митрополита УПЦ Онуфрія та його діяльності в Україні.
- Березовський (Онуфрій) продовжував підтримувати політику РПЦ та патріарха Кирила, який виправдовує агресію проти України.
Митрополит УПЦ Онуфрій втратив громадянство України
СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.
За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.
Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).
Служба безпеки України продовжує необхідні дії для захисту Української держави та суспільства від будь-яких агресивних проявів Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-