European Aquatics признал украинца Середу "Спортсменом 2025 года"

Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал титул лучшего спортсмена Европы 2025 года по версии European Aquatics.

Алексей Середа снова лучший

О своем финальном решении 20 января объявила пресс-служба European Aquatics.

Она обращает внимание на то, что прошлый год смело можно считать самым успешным в карьере 20-летнего украинца.

Фото: facebook.com/EuropeanAquatics1927

В первую очередь, речь идет о том, что Алексей Середа смог завоевать серебряную медаль чемпионата мира в индивидуальных прыжках с вышки, выиграл три золотые медали чемпионата Европы в индивидуальных, синхронных и смешанных командных соревнованиях.

Что важно понимать, юный украинец во второй раз стал лучшим спортсменом года в Европе среди всех прыгунов в воду.

Впервые этот титут Алексей получил в 2023 году.

Нельзя также не упомянуть, что недавно Национальный олимпийский комитет признал Алексея Середу лучшим спортсменом 2025 года в Украине.