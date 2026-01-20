European Aquatics признал украинца Середу "Спортсменом 2025 года"

Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал титул лучшего спортсмена Европы 2025 года по версии European Aquatics.
Главные тезисы
- Алексей Середа самый молодой чемпион Европы. Им он стал в 13-летнем возрасте.
- Он также признан лучшим спортсменом в 2025 году по версии НОК Украины.
Алексей Середа снова лучший
О своем финальном решении 20 января объявила пресс-служба European Aquatics.
Она обращает внимание на то, что прошлый год смело можно считать самым успешным в карьере 20-летнего украинца.
Что важно понимать, юный украинец во второй раз стал лучшим спортсменом года в Европе среди всех прыгунов в воду.
Впервые этот титут Алексей получил в 2023 году.
Нельзя также не упомянуть, что недавно Национальный олимпийский комитет признал Алексея Середу лучшим спортсменом 2025 года в Украине.
