Впервые в истории. Украинка Курашвили завоевала "золото" ЧЕ-2025 по спортивной аэробике
Источник:  Укринформ

Анастасия Курашвили завоевала первое в истории украинское золото чемпионатов Европы по спортивной аэробике.

  • Анастасия Курашвили стала первой украинкой, завоевавшей золото на Чемпионате Европы по спортивной аэробике.
  • Спортсменка также получила серебро в категории смешанных пар и награду SmartScoring Shooting star.
  • Завоевав чемпионский титул, Курашвили продолжает показывать впечатляющие результаты в спортивной аэробике.

Анастасия Курашвили стала чемпионкой Европы по спортивной аэробике

Как сообщает Украинская федерация гимнастики, на континентальном первенстве в городе Гянджа (Азербайджан) Анастасия стала первой в индивидуальных упражнениях.

Анастасия вместе со Станиславом Галайдой также завоевала в Гяндже «серебро» среди смешанных пар.

Кроме того, Курашвили и венгр Золтан Лочеи получили от устроителей континентального чемпионата-2025 по спортивной аэробике награды SmartScoring Shooting star. Этот приз, начатый в 2018 году, отмечает атлетов с исключительной историей, которая станет вдохновением для будущих поколений спортсменов и болельщиков.

21-летняя Анастасия Курашвили является чемпионкой мира и Европы, обладательницей Кубка мира, бронзовым призером Всемирных игр.

