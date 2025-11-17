Впервые в истории. Украинка Курашвили завоевала "золото" ЧЕ-2025 по спортивной аэробике

Анастасия Курашвили завоевала первое в истории украинское золото чемпионатов Европы по спортивной аэробике.

Анастасия Курашвили стала чемпионкой Европы по спортивной аэробике

Как сообщает Украинская федерация гимнастики, на континентальном первенстве в городе Гянджа (Азербайджан) Анастасия стала первой в индивидуальных упражнениях.

Анастасия вместе со Станиславом Галайдой также завоевала в Гяндже «серебро» среди смешанных пар.

Кроме того, Курашвили и венгр Золтан Лочеи получили от устроителей континентального чемпионата-2025 по спортивной аэробике награды SmartScoring Shooting star. Этот приз, начатый в 2018 году, отмечает атлетов с исключительной историей, которая станет вдохновением для будущих поколений спортсменов и болельщиков.