Украина завоевала "золото" юниорского Гран-при по танцам на льду

Пара танцоров на льду Ирина Подгайная и Артем Коваль выиграли первую медаль Украины в сезоне 2025/26 по фигурному катанию, заняв первое место на этапе юниорского Гран-при в турецкой Анкаре.

Подгайная и Коваль стали чемпионами этапа Гран-при в Анкаре

Подгайная и Коваль с новой программой вернулись в соревнования юниорского Гран-при уже в Турции и продолжили свою серию подиумов на уровне серии: в сезоне 2024/25 пара выигрывала "золото" этапа в Любляне и "серебро" в Анкаре.

В первый день соревнований Подгайная и Коваль заняли первое место в ритмическом танце — получили за выступление 63.08 балла и стали единственными, кто пересек отметку в 60 баллов.

Более плотным было преимущество украинцев в произвольном танце, где они опередили канадский тандем Чарли Андерсон и Кейдена Доусона менее чем на один балл — 92.06 против 91.14 у серебряных призеров.

Общее наследие Подгайной и Коваля составило 155.14 балла — первое место и "золото" по сумме двух танцев. На 5:35 балла они опередили на подиуме канадцев Андерсон и Доусона, а "бронза" отошла французской паре Лии Энн и Луи Варескона. Поделиться

Юниорский Гран-при 2025/26. Анкара. Танцы на льду

Ирина Подгайная / Артем Коваль (Украина) — 155.14 балла Чарли Андерсон / Кейден Доусон (Канада) — 149.79 балла Лиа Йенн / Луи Варескон (Франция) — 143.02 балла

Это первая медаль Украины в сезоне 2025/26, а для Ирины и Артема — всего четвертая награда и третье "золото" в карьере на уровне юниорского Гран-при.