Украина завоевала "золото" юниорского Гран-при по танцам на льду

Пара танцоров на льду Ирина Подгайная и Артем Коваль выиграли первую медаль Украины в сезоне 2025/26 по фигурному катанию, заняв первое место на этапе юниорского Гран-при в турецкой Анкаре.
Главные тезисы
- Ирина Подгайная и Артем Коваль победили на этапе юниорского Гран-при по танцам на льду в Анкаре, став первыми украинцами, выигравшими трижды золото в данной серии.
- Украинская пара продемонстрировала великолепие и профессионализм, опередив канадских и французских соперников.
- Подгайная и Коваль имеют впечатляющее наследие в танцах на льду, выиграв уникальное для Украины три золотых приза в серии ЮГП.
Подгайная и Коваль стали чемпионами этапа Гран-при в Анкаре
Подгайная и Коваль с новой программой вернулись в соревнования юниорского Гран-при уже в Турции и продолжили свою серию подиумов на уровне серии: в сезоне 2024/25 пара выигрывала "золото" этапа в Любляне и "серебро" в Анкаре.
В первый день соревнований Подгайная и Коваль заняли первое место в ритмическом танце — получили за выступление 63.08 балла и стали единственными, кто пересек отметку в 60 баллов.
Более плотным было преимущество украинцев в произвольном танце, где они опередили канадский тандем Чарли Андерсон и Кейдена Доусона менее чем на один балл — 92.06 против 91.14 у серебряных призеров.
Юниорский Гран-при 2025/26. Анкара. Танцы на льду
Ирина Подгайная / Артем Коваль (Украина) — 155.14 балла
Чарли Андерсон / Кейден Доусон (Канада) — 149.79 балла
Лиа Йенн / Луи Варескон (Франция) — 143.02 балла
Это первая медаль Украины в сезоне 2025/26, а для Ирины и Артема — всего четвертая награда и третье "золото" в карьере на уровне юниорского Гран-при.
Подгайная и Коваль — первый украинский дуэт в истории, за карьеру получивший три золотых награды серии ЮГП в танцах на льду, причем сделал это в трех разных сезонах.
