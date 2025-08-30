Україна виборола "золото" юніорського Гран-прі з танців на льоду

Пара танцюристів на льоду Ірина Підгайна та Артем Коваль виграли першу медаль України в сезоні 2025/26 з фігурного катання, посівши перше місце на етапі юніорського Гран-прі в турецькій Анкарі.
Головні тези:
- Українська пара Ірина Підгайна та Артем Коваль виграла “золото” на етапі юніорського Гран-прі в Анкарі.
- Підгайна та Коваль стали першим українським дуетом, який за кар'єру здобув три золоті нагороди на рівні юніорського Гран-прі в танцях на льоду.
- Це четверта нагорода та третє “золото” в кар'єрі Ірини Підгайної та Артема Коваля у сезоні 2025/26.
Підгайна і Коваль стали чемпіонами етапу Гран-прі в Анкарі
Підгайна та Коваль з новою програмою повернулися до змагань юніорського Гран-прі вже в Туреччині та продовжили свою серію подіумів на рівні серії: у сезоні 2024/25 пара вигравала "золото" етапу в Любляні та "срібло" в Анкарі.
У перший день змагань Підгайна та Коваль посіли перше місце в ритмічному танці — отримали за виступ 63.08 бала та стали єдиними, хто перетнув позначку в 60 балів.
Щільнішою була перевага українців у довільному танці, де вони випередили канадський тандем Чарлі Андерсон та Кейдена Доусона менше ніж на один бал — 92.06 проти 91.14 у срібних призерів.
Юніорський Гран-прі 2025/26. Анкара. Танці на льоду
Ірина Підгайна / Артем Коваль (Україна) — 155.14 бала
Чарлі Андерсон / Кейден Доусон (Канада) — 149.79 бала
Ліа Єнн / Луї Варескон (Франція) — 143.02 бала
Це перша медаль України в сезоні 2025/26, а для Ірини й Артема — загалом четверта нагорода й третє "золото" в карʼєрі на рівні юніорського Гран-прі.
Підгайна та Коваль — перший український дует в історії, який за карʼєру здобув три золоті нагороди серії ЮГП в танцях на льоду, причому зробив це в трьох різних сезонах.
