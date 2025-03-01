Українські фігуристи Голіченко та Даренський здобули "срібло" юніорського ЧС

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали срібними призерами в парному катанні чемпіонату світу серед юніорів та юніорок, який завершився в угорському місті Дебрецен.

Українські фігуристи Голіченко та Даренський — срібні призери ЧС-2025

Учні Ігоря Марченка зберегли за собою друге місце, яке вони посідали після короткої програми.

Вони чудово виконали свою довільну композицію під «Сosmic love», дві помилки — на потрійному фліпі та в комбінації стрибків не вплинули на підсумковий результат.

Прокат судді оцінили у 106.66 балів, а за два виступи наші фігуристи отримали 164.06 балів.

Після тестових змагань у Мілані ми лише на один день повернулися додому, а потім відразу приїхали сюди, тому у нас було мало часу на підготовку. Важливим завданням було чисто виконати обидві програми, — сказала Софія Голіченко. Поширити

Вона також додала, що участь в юніорському чемпіонаті світу допоможе їй та Артему краще підготуватися до «дорослого» чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці березня.

20-річна Софія Голіченко та 23-річний Артем Даренський мешкають в Дніпрі. Попри розв’язану російськими агресорами війну і постійні обстріли вони не виїжджали з рідного міста і продовжують тренуватися під керівництвом Ігоря Марченко — дворазового призера ЮЧС ( 1995 та 1996 рр.) у парі з Євгенією Філоненко.

Софія та Артем — чинні чемпіони України в парному катанні. В поточному сезоні вони також здобули «срібло» на етапі юніорського Гран-прі в Гданську (Польща) та «бронзу» на тестових передолімпійських змаганнях в Мілані (Італія) в категорії сеньйори.

Це дев’ята медаль в парному катанні, яку вибороли українські фігуристи на юніорських чемпіонатах світу з 1994 року. За цей період українці здобули по три золоті, срібні та бронзові нагороди.

Чемпіонат світу серед юніорів

Чемпіонами світу стали спортсмени з Грузії Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава — 191.01. На третьому місці канадці Мартіна Аріано Кент/Шарлі Лаліберте-Лоран — 155.02.