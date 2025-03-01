Украинские фигуристы Голиченко и Даренский получили "серебро" юниорского ЧМ

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский стали серебряными призерами в парном катании чемпионата мира среди юниоров и юниорок, завершившемся в венгерском городе Дебрецен.
Главные тезисы
- Голиченко и Даренский стали серебряными призерами на юниорском ЧМ в парном катании.
- Украинские фигуристы продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма.
- Их участие на ЧМ поможет им подготовиться к взрослому чемпионату.
Украинские фигуристы Голиченко и Даренский — серебряные призеры ЧМ-2025
Ученики Игоря Марченко сохранили за собой второе место, которое они занимали после короткой программы.
Они отлично выполнили свою произвольную композицию под «Сosmic love», две ошибки — на тройном флипе и в комбинации прыжков не повлияли на итоговый результат.
Прокат судьи оценили в 106.66 баллов, а за два выступления наши фигуристы получили 164.06 балла.
Она также добавила, что участие в юниорском чемпионате мира поможет ей и Артему лучше подготовиться к «взрослому» чемпионату мира, который состоится в конце марта.
20-летняя София Голиченко и 23-летний Артем Даренский проживают в Днепре. Несмотря на развязанную российскими агрессорами войну и постоянные обстрелы, они не выезжали из родного города и продолжают тренироваться под руководством Игоря Марченко — двукратного призера ЮЧС (1995 и 1996 гг.) в паре с Евгенией Филоненко.
София и Артем — действующие чемпионы Украины в парном катании. В текущем сезоне они также получили серебро на этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша) и бронзу на тестовых предолимпийских соревнованиях в Милане (Италия) в категории сеньоры.
Это девятая медаль в парном катании, завоеванная украинскими фигуристами на юниорских чемпионатах мира с 1994 года. За этот период украинцы получили по три золотых, серебряных и бронзовых наград.
Чемпионами мира стали спортсмены из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава — 191.01. На третьем месте канадцы Мартина Ариано Кент/Шарли Лалиберте-Лоран — 155.02.
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