Универсиада-2025. Украинец Кохан завоевал "золото" в метании молота

Украинец Кохан завоевал "золото" в метании молота на Универсиаде

Лидер сборной Украины преодолел квалификацию с лучшим результатом своей группы — 73.74 метра. Среди всех участников отбора Кохан занял второе место, уступив лишь немцу Мерлину Гумелью (75.76 м).

Именно Гумелль должен стать главным конкурентом Кохана в борьбе за "золото". 23-летний немец был самым рейтинговым из соперников украинца, занимая восьмое место в мировом зачете дисциплины (Михаил — второй).

Среди остальных соперников в топ-50 рейтинга входит киприот Иосиф Кесидис, тогда как остальные финалисты располагаются вне перечня 60 ведущих метателей мира.

Гуммель с первой попытки захватил лидерство в борьбе за "золото" — метнул на 75.88 метра и вышел на первую ступеньку. Кохан в своей первой попытке отстал на 2.28 метра и стал вторым. Поделиться

Кохан продолжал улучшать результаты: до 74.35 м во второй попытке и 75.53 м — в третьей.

В лидеры украинец вышел после четвертого раунда, в котором метнул молот на 77.10 метра. Две заключительные попытки Кохан не использовал, в то время как Гуммель имел три подряд незасчитанных результата в решающих раундах.

Универсиада-2025.

Михаил Кохан (Украина) — 77.10 м

Мерлин Гуммель (Германия) — 77.03 м

Джорджио Оливьери (Италия) — 73.78 м

Это восьмая победа украинца в сезоне 2025 года. 77.10 м — его лучший результат за три турнира с начала июля.