Универсиада-2025. Украинец Кохан завоевал "золото" в метании молота

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал проходящим в Германии чемпионом летней Универсиады-2025.
Главные тезисы
- Михаил Кохан стал чемпионом летней Универсиады-2025 в метании молота, завоевав золото и продемонстрировав впечатляющий результат 77.10 метра.
- Для украинца это восьмая победа в сезоне 2025 года, а его победа на Универсиаде стала первой в легкой атлетике для Украины.
Украинец Кохан завоевал "золото" в метании молота на Универсиаде
Лидер сборной Украины преодолел квалификацию с лучшим результатом своей группы — 73.74 метра. Среди всех участников отбора Кохан занял второе место, уступив лишь немцу Мерлину Гумелью (75.76 м).
Именно Гумелль должен стать главным конкурентом Кохана в борьбе за "золото". 23-летний немец был самым рейтинговым из соперников украинца, занимая восьмое место в мировом зачете дисциплины (Михаил — второй).
Среди остальных соперников в топ-50 рейтинга входит киприот Иосиф Кесидис, тогда как остальные финалисты располагаются вне перечня 60 ведущих метателей мира.
Кохан продолжал улучшать результаты: до 74.35 м во второй попытке и 75.53 м — в третьей.
В лидеры украинец вышел после четвертого раунда, в котором метнул молот на 77.10 метра. Две заключительные попытки Кохан не использовал, в то время как Гуммель имел три подряд незасчитанных результата в решающих раундах.
Универсиада-2025.
Михаил Кохан (Украина) — 77.10 м
Мерлин Гуммель (Германия) — 77.03 м
Джорджио Оливьери (Италия) — 73.78 м
Это восьмая победа украинца в сезоне 2025 года. 77.10 м — его лучший результат за три турнира с начала июля.
Четвертое "золото" сборной Украины на Универсиаде-2025 (первое — в легкой атлетике). Также "сине-желтые" боролись за первые места в тхэквондо и художественной гимнастике.
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