Универсиада-2025. Украинец Кохан завоевал "золото" в метании молота
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Универсиада-2025. Украинец Кохан завоевал "золото" в метании молота

Кохан
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал проходящим в Германии чемпионом летней Универсиады-2025.

Главные тезисы

  • Михаил Кохан стал чемпионом летней Универсиады-2025 в метании молота, завоевав золото и продемонстрировав впечатляющий результат 77.10 метра.
  • Для украинца это восьмая победа в сезоне 2025 года, а его победа на Универсиаде стала первой в легкой атлетике для Украины.

Украинец Кохан завоевал "золото" в метании молота на Универсиаде

Лидер сборной Украины преодолел квалификацию с лучшим результатом своей группы — 73.74 метра. Среди всех участников отбора Кохан занял второе место, уступив лишь немцу Мерлину Гумелью (75.76 м).

Именно Гумелль должен стать главным конкурентом Кохана в борьбе за "золото". 23-летний немец был самым рейтинговым из соперников украинца, занимая восьмое место в мировом зачете дисциплины (Михаил — второй).

Среди остальных соперников в топ-50 рейтинга входит киприот Иосиф Кесидис, тогда как остальные финалисты располагаются вне перечня 60 ведущих метателей мира.

Гуммель с первой попытки захватил лидерство в борьбе за "золото" — метнул на 75.88 метра и вышел на первую ступеньку. Кохан в своей первой попытке отстал на 2.28 метра и стал вторым.

Кохан продолжал улучшать результаты: до 74.35 м во второй попытке и 75.53 м — в третьей.

В лидеры украинец вышел после четвертого раунда, в котором метнул молот на 77.10 метра. Две заключительные попытки Кохан не использовал, в то время как Гуммель имел три подряд незасчитанных результата в решающих раундах.

Универсиада-2025.

  • Михаил Кохан (Украина) — 77.10 м

  • Мерлин Гуммель (Германия) — 77.03 м

  • Джорджио Оливьери (Италия) — 73.78 м

Это восьмая победа украинца в сезоне 2025 года. 77.10 м — его лучший результат за три турнира с начала июля.

Четвертое "золото" сборной Украины на Универсиаде-2025 (первое — в легкой атлетике). Также "сине-желтые" боролись за первые места в тхэквондо и художественной гимнастике.

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