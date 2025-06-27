Украинец Кохан стал чемпионом командного Евро-2025 в метании молота
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Украинец Кохан стал чемпионом командного Евро-2025 в метании молота

Кохан
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Источник:  Суспільне. Спорт

Бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан стал победителем в метании молота на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике.

Главные тезисы

  • Михаил Кохан завоевал золото на командном чемпионате Европы-2025 в метании молота, продемонстрировав лучший результат в карьере - 81.66 м.
  • Своей победой он вернул Украину в первый дивизион соревнований.

Кохан с рекордным результатом победил на Евро-2025

Благодаря результатам предварительного розыгрыша соревнований в 2023 году Украина вернулась в первый дивизион командного Евро-2025, который проходит с 27 по 29 июня в Мадриде.

В первый соревновательный день состоялись соревнования в метании молота среди мужчин, где Украину представлял бронзовый призер чемпионата Европы-2024 Михаил Кохан. Для него это второе участие в командном Евро: в 2023 году выиграл "золото" с результатом в 77:03.

В первой попытке Кохан бросился на дистанцию в 76.60 м, показав третий результат среди 15 легкоатлетов.

Вторая попытка результата для украинца не принесла, а уже на третью он улучшил дистанцию до 77.45 м, выйдя на третье место.

На четвертой попытке Кохан показал результат в 81.66 м – вышел в единоличные лидеры старта. В двух заключительных попытках украинец не смог улучшить результат, но сохранил победу на соревнованиях.

Командный Евро-2025.

  1. Михаил Кохан (Украина) - 81.66 м

  2. Мерлин Гуммель (Германия) - 81.27 м

  3. Бенсе Галаш (Венгрия) - 80.63 м

Результат украинского метателя в 81.66 м – лучший в карьере. До этого топ-результатом Кохана был 81.14 м, который он получил на соревнованиях в Загребе в сентябре 2024 года.

Дистанция в 81.66 м также лучший результат среди украинцев за 21 год. В последний раз украинский метатель показывал, насколько высок результат 29 мая 2004 года, когда Александр Крикун метнул молот также на 81.66 м.

"Золото" Кохана - первая медаль Украины на командном Евро-2025. Для самого же метателя – это вторая подряд победа на соревнованиях.

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