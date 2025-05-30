Украинский метатель молота Кохан победил в этапе Континентального тура в Польше

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал пятую международную награду в сезоне-2025. Произошло это на этапе Континентального тура в польском Быдгоще, который Кохан завершил с золотом.
Главные тезисы
- Михаил Кохан победил на этапе Континентального тура в Польше, завоевав пятую международную награду в сезоне-2025.
- Украинский легкоатлет имеет впечатляющий спортивный трек-рекорд, включая бронзовый приз Олимпийских игр-2024 и чемпионство на международных соревнованиях.
- Соперничая с лучшими метателями молота мира, Кохан показал высокие результаты и уверенно выиграл соревнования в Польше.
Кохан одержал победу на этапе Континентального тура в Польше
Соревнования в Польше стали для украинского легкоатлета шестыми в сезоне-2025. Предыдущий этап Континентального тура в Загребе украинец завершил с серебром, метнув молот на 80.36 м, а лучший результат в сезоне-2025 показал в Анталье — 80.73 м.
После двух попыток Михаил вышел на вторую строчку — метнул снаряд на 76.84 метра, отставая от ближайшего соперника более чем на два метра — Халаш вышел в лидеры с результатом 79.13 м.
Следующие две попытки Кохана не засчитали, а в пятой показал лучший результат — 79.84 метра.
После решающей попытки опередить Михаила соперники не смогли: после последнего метания ближайшим преследователем Кохана стал немец Мерлин Гуммель, отставший от украинца на 53 сантиметра. Действующий вицечемпион Европы Бенце Халаш завершил подиум.
24-летний украинский метатель молота представляет Днепр. Бронзовый призер Олимпийских игр-2024. Чемпион мира-2017 среди юношей. Чемпион Европы среди юношей (2018), юниоров (2019) и молодежи (2021, 2023). Чемпион взрослого Кубка Европы по метаниям 2024 года. Серебряный призер командного Евро-2023, проходивший в рамках Европейских игр.
Кохан занимает второе место в мировом рейтинге по метанию молота после канадца Итана Хацберга.
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