Украинский метатель молота Кохан победил в этапе Континентального тура в Польше
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Украинский метатель молота Кохан победил в этапе Континентального тура в Польше

Кохан
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал пятую международную награду в сезоне-2025. Произошло это на этапе Континентального тура в польском Быдгоще, который Кохан завершил с золотом.

Главные тезисы

  • Михаил Кохан победил на этапе Континентального тура в Польше, завоевав пятую международную награду в сезоне-2025.
  • Украинский легкоатлет имеет впечатляющий спортивный трек-рекорд, включая бронзовый приз Олимпийских игр-2024 и чемпионство на международных соревнованиях.
  • Соперничая с лучшими метателями молота мира, Кохан показал высокие результаты и уверенно выиграл соревнования в Польше.

Кохан одержал победу на этапе Континентального тура в Польше

Соревнования в Польше стали для украинского легкоатлета шестыми в сезоне-2025. Предыдущий этап Континентального тура в Загребе украинец завершил с серебром, метнув молот на 80.36 м, а лучший результат в сезоне-2025 показал в Анталье — 80.73 м.

За награды турнира в Польше Кохан соперничал с рейтинговыми метателями молота в мире. В заявку турнира вошли олимпийский чемпион Токио-2020 Войцех Новицки, пятикратный чемпион мира Павел Файдек, серебряный призер Парижа-2024 Бенце Халаш и участник Олимпиады-2020 Руди Винклер.

После двух попыток Михаил вышел на вторую строчку — метнул снаряд на 76.84 метра, отставая от ближайшего соперника более чем на два метра — Халаш вышел в лидеры с результатом 79.13 м.

Следующие две попытки Кохана не засчитали, а в пятой показал лучший результат — 79.84 метра.

После решающей попытки опередить Михаила соперники не смогли: после последнего метания ближайшим преследователем Кохана стал немец Мерлин Гуммель, отставший от украинца на 53 сантиметра. Действующий вицечемпион Европы Бенце Халаш завершил подиум.

Для Кохана это четвертая медаль в сезоне-2025.

24-летний украинский метатель молота представляет Днепр. Бронзовый призер Олимпийских игр-2024. Чемпион мира-2017 среди юношей. Чемпион Европы среди юношей (2018), юниоров (2019) и молодежи (2021, 2023). Чемпион взрослого Кубка Европы по метаниям 2024 года. Серебряный призер командного Евро-2023, проходивший в рамках Европейских игр.

Кохан занимает второе место в мировом рейтинге по метанию молота после канадца Итана Хацберга.

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