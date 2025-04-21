Украинка Маневская выиграла большую медаль Евро-2025 по тяжелой атлетике
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Украинка Маневская выиграла большую медаль Евро-2025 по тяжелой атлетике

Маневская
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская в четвертый раз подряд стала обладательницей большой медали чемпионатов Европы. Произошло это по итогам соревнований в весе до 87 кг на проходящем в Кишиневе Евро-2025.

Главные тезисы

  • Анастасия Маневская выиграла четвертую большую медаль на Чемпионатах Европы по тяжелой атлетике в весе до 87 кг на Евро-2025.
  • Маневская продемонстрировала впечатляющие результаты в рывке и толчке, завоевав третье место по итогам двоеборья.
  • Украинская тяжелоатлетка подошла к соревнованиям в статусе действующей вице-чемпионки Европы и стала седьмой медалисткой Украины на Евро-2025.

Тяжелоатлетка Маневская выиграла большую медаль Евро-2025

К соревнованиям украинка подходила в статусе действующей вицечемпионки Европы в толчке и двоеборье. Маневская стала одной из 13 участниц Евро в весе до 87 кг, соревновавшихся в двух дисциплинах — рывке и толчке — и двоеборье.

В первой дисциплине тяжеловес сначала показала результат в 102 кг, а во второй попытке улучшила его на три килограмма. Вес в 107 кг Маневская не смогла зафиксировать — заняла итоговое пятое место в рывке, подняв вес всего на четыре кг меньше ставшего третьим данку Анна-Софи Йенсен.

В толчке Анастасия на первой попытке взяла вес 125 кг, после чего не смогла зафиксировать 130 кг. В последней попытке украинка все же показала результат в 130 кг, но за попытками уступила "бронзу" британке Мадиас Нгаке — одна до трех.

По сумме двух дисциплин Маневская показала результат в 235 кг, заняв третье место и завоевав большую бронзовую медаль.

Чемпионат Европы-2025. Женщины, 87 кг

  • Сольфрид Коанда (Норвегия) — 122 кг (рывок) + 145 кг (толчок) = 267 кг (сумма)

  • Лиана Гюрджян (Армения) — 106 кг + 140 кг = 246 кг

  • Анастасия Маневская (Украина) — 105 кг + 130 кг = 235 кг

Маневская завоевала седьмую медаль Украины на Евро-2025. До этого в активе "сине-желтых" было две большие "бронзы".

Анастасия завоевала большую медаль соревнований на четвертом подряд чемпионате Европы. До сих пор Маневская выигрывала три больших "серебра" на трех Евро в 2022-2024 годах.

Для украинки это первая бронзовая награда соревнований. До сих пор в активе тяжелоатлетки было восемь серебряных медалей: три больших и пять малых.

Все медали Украины на Евро-2025 по тяжелой атлетике

  • "Золото": Ольга Ивженко (рывок, 55 кг)

  • "Серебро": Дмитрий Кондратюк (толчок, 81 кг), Светлана Москвина (рывок, 64 кг), Ирина Домбровская (рывок, 76 кг)

  • "Бронза": Анастасия Маневская (двоеборье, 87 кг), Светлана Москвина (двоеборье, 64 кг), Ольга Ивженко (двоеборье, 55 кг)

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