Украинка Маневская выиграла большую медаль Евро-2025 по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская в четвертый раз подряд стала обладательницей большой медали чемпионатов Европы. Произошло это по итогам соревнований в весе до 87 кг на проходящем в Кишиневе Евро-2025.

Тяжелоатлетка Маневская выиграла большую медаль Евро-2025

К соревнованиям украинка подходила в статусе действующей вицечемпионки Европы в толчке и двоеборье. Маневская стала одной из 13 участниц Евро в весе до 87 кг, соревновавшихся в двух дисциплинах — рывке и толчке — и двоеборье.

В первой дисциплине тяжеловес сначала показала результат в 102 кг, а во второй попытке улучшила его на три килограмма. Вес в 107 кг Маневская не смогла зафиксировать — заняла итоговое пятое место в рывке, подняв вес всего на четыре кг меньше ставшего третьим данку Анна-Софи Йенсен.

В толчке Анастасия на первой попытке взяла вес 125 кг, после чего не смогла зафиксировать 130 кг. В последней попытке украинка все же показала результат в 130 кг, но за попытками уступила "бронзу" британке Мадиас Нгаке — одна до трех.

По сумме двух дисциплин Маневская показала результат в 235 кг, заняв третье место и завоевав большую бронзовую медаль. Поделиться

Чемпионат Европы-2025. Женщины, 87 кг

Сольфрид Коанда (Норвегия) — 122 кг (рывок) + 145 кг (толчок) = 267 кг (сумма)

Лиана Гюрджян (Армения) — 106 кг + 140 кг = 246 кг

Анастасия Маневская (Украина) — 105 кг + 130 кг = 235 кг

Маневская завоевала седьмую медаль Украины на Евро-2025. До этого в активе "сине-желтых" было две большие "бронзы".

Анастасия завоевала большую медаль соревнований на четвертом подряд чемпионате Европы. До сих пор Маневская выигрывала три больших "серебра" на трех Евро в 2022-2024 годах.

Для украинки это первая бронзовая награда соревнований. До сих пор в активе тяжелоатлетки было восемь серебряных медалей: три больших и пять малых.

Все медали Украины на Евро-2025 по тяжелой атлетике