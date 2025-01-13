Украинская шахматистка Ушенина завоевала две медали на чемпионате Европы

Украинка Анна Ушенина на чемпионате Европы по "быстрым" шахматам завоевала золото в рапиде и серебро в блице.
Главные тезисы
- Украинская шахматистка Анна Ушенина показала высокий уровень игры, завоевав две медали на Чемпионате Европы: золото в рапиде и серебро в блице.
- На Чемпионате Европы по блицу и рапиду на высших ступенях пьедестала оказались талантливые шахматистки из разных стран, демонстрируя выдающиеся навыки в игре.
Украинская шахматистка Ушенина завоевала две медали на ЧЕ-2025
Об этом сообщает Международная федерация шахмат.
На ЧЕ у Монте-Карло Анна Ушенина выиграла золотую медаль в рапиде. Серебро получила Сарасадат Хадемальшарие из Испании, бронзу — еще одна украинка — Юлия Осьмак.
В блице Ушенина стала вицечемпионкой Европы. Золото выиграла натурализованная россиянка Александра Мальцевская, выступающая за Польшу. Бронзу получила еще одна шахматистка из РФ — Александра Костенюк, представляющая Швейцарию.
Рапид — это разновидность шахмат с сокращенным контролем времени, когда на все ходы партии дается не более 60 мин. В блице на них отводится всего 10 мин.
Чемпионат Европы по блицу и рапиду
Блиц
1. Александра Мальцевская (Польша) — 10,5 очка
2. Анна Ушенина (Украина) — 10
3. Александра Костенюк (Швейцария) — 10
Рапид
1. Анна Ушенина (Украина) — 8,5
2. Сарасадат Хадемальшарие (Испания) — 8,5
3. Юлия Осьмак (Украина) — 8,5
Гукеш стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
18-летний Индийский шахматист Гукеш Доммараджу одержал победу в финальном матче за мировую корону, обыграв в решающей партии китайца Дина Лиженя, владевшего титулом.
Встреча завершилась со счетом 7,5:6,5.
К финальной партии, состоявшейся 12 декабря в Сингапуре, шахматисты подошли с ничейным счетом 6,5:6,5. Индиец, игравший черными фигурами, одержал победу на 58-м ходу.
Призовой фонд матча составил 2,5 млн. дол.
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