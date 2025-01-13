Українська шахістка Ушеніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи
Категорія
Спорт
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Українська шахістка Ушеніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи

Ушеніна
Джерело:  online.ua

Українка Анна Ушеніна на чемпіонаті Європи зі "швидких" шахів здобула золото в рапіді та срібло у бліці.

Головні тези:

  • Українська шахістка Анна Ушеніна виграла золото у рапіді та срібло в бліці на чемпіонаті Європи з шахів.
  • Ушеніна раніше володіла титулом чемпіонки світу з класичних шахів та вигравала чемпіонат Європи в 2016 році.

Українська шахістка Ушеніна здобула дві медалі на ЧЄ-2025

Про це повідомляє Міжнародна федерація шахів.

На ЧЄ в Монте-Карло Анна Ушеніна виграла золоту медаль у рапіді. Срібло отримала Сарасадат Хадемальшаріє з Іспанії, бронзу — ще одна українка — Юлія Осьмак.

У бліці Ушеніна стала віцечемпіонкою Європи. Золото виграла натуралізована росіянка Олександра Мальцевська, яка виступає за Польщу. Бронзу отримала ще одна шахістка з РФ — Олександра Костенюк, яка представляє Швейцарію.

Анна Ушеніна у 2012-2013 роках володіла титулом чемпіонки світу з класичних шахів. У 2016 році виграла ЧЄ. У складі збірної України перемагала на шаховій Олімпіаді-2006 та командних ЧЄ-2013 і ЧС-2013.

Рапід — це різновид шахів зі скороченим контролем часу, коли на усі ходи партії дається не більше 60 хв. У бліці на них відводиться лише 10 хв.

Чемпіонат Європи з бліцу та рапіду

Бліц

1. Олександра Мальцевська (Польща) — 10,5 очка

2. Анна Ушеніна (Україна) — 10

3. Александра Костенюк (Швейцарія) — 10

Рапід

1. Анна Ушеніна (Україна) — 8,5

2. Сарасадат Хадемальшаріє (Іспанія) — 8,5

3. Юлія Осьмак (Україна) — 8,5

Гукеш став наймолодшим чемпіоном світу з шахів

18-річний Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув перемогу у фінальному матчі за світову корону, перегравши у вирішальній партії китайця Діна Ліженя, який володів титулом.

Зустріч завершилася з рахунком 7,5:6,5.

До фінальної партії, що відбулася 12 грудня у Сінгапурі, шахісти підійшли з нічийним рахунком 6,5:6,5. Індієць, який грав чорними фігурами, здобув перемогу на 58-му ходу.

Призовий фонд матчу склав 2,5 млн дол.

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