Українська шахістка Ушеніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи

Українка Анна Ушеніна на чемпіонаті Європи зі "швидких" шахів здобула золото в рапіді та срібло у бліці.
Головні тези:
- Українська шахістка Анна Ушеніна виграла золото у рапіді та срібло в бліці на чемпіонаті Європи з шахів.
- Ушеніна раніше володіла титулом чемпіонки світу з класичних шахів та вигравала чемпіонат Європи в 2016 році.
Українська шахістка Ушеніна здобула дві медалі на ЧЄ-2025
Про це повідомляє Міжнародна федерація шахів.
На ЧЄ в Монте-Карло Анна Ушеніна виграла золоту медаль у рапіді. Срібло отримала Сарасадат Хадемальшаріє з Іспанії, бронзу — ще одна українка — Юлія Осьмак.
У бліці Ушеніна стала віцечемпіонкою Європи. Золото виграла натуралізована росіянка Олександра Мальцевська, яка виступає за Польщу. Бронзу отримала ще одна шахістка з РФ — Олександра Костенюк, яка представляє Швейцарію.
Рапід — це різновид шахів зі скороченим контролем часу, коли на усі ходи партії дається не більше 60 хв. У бліці на них відводиться лише 10 хв.
Чемпіонат Європи з бліцу та рапіду
Бліц
1. Олександра Мальцевська (Польща) — 10,5 очка
2. Анна Ушеніна (Україна) — 10
3. Александра Костенюк (Швейцарія) — 10
Рапід
1. Анна Ушеніна (Україна) — 8,5
2. Сарасадат Хадемальшаріє (Іспанія) — 8,5
3. Юлія Осьмак (Україна) — 8,5
Гукеш став наймолодшим чемпіоном світу з шахів
18-річний Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув перемогу у фінальному матчі за світову корону, перегравши у вирішальній партії китайця Діна Ліженя, який володів титулом.
Зустріч завершилася з рахунком 7,5:6,5.
До фінальної партії, що відбулася 12 грудня у Сінгапурі, шахісти підійшли з нічийним рахунком 6,5:6,5. Індієць, який грав чорними фігурами, здобув перемогу на 58-му ходу.
Призовий фонд матчу склав 2,5 млн дол.
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