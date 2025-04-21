Українка Манєвська виграла велику медаль Євро-2025 з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська вчетверте поспіль стала володаркою великої медалі чемпіонатів Європи. Сталося це за підсумками змагань у вазі до 87 кг на Євро-2025, що відбувається у Кишиневі.

Важкоатлетка Манєвська виграла велику медаль Євро-2025

До змагань українка підходила у статусі чинної віцечемпіонки Європи у поштовху й двоборстві. Манєвська стала однією з 13 учасниць Євро у вазі до 87 кг, які змагалися у двох дисциплінах — ривку та поштовху — й двоборстві.

У першій дисципліні важкоатлетка спершу показала результат у 102 кг, а у другій спробі покращила його на три кілограми. Вагу у 107 кг Манєвська не змогла зафіксувати — посіла підсумкове п'яте місце у ривку, піднявши вагу лише на чотири кг меншу за данку Анна-Софі Єнсен, яка стала третьою.

У поштовху Анастасія на першій спробі взяла вагу у 125 кг, після чого не змогла зафіксувати 130 кг. У останній спробі українка все ж показала результат у 130 кг, але за спробами поступилася "бронзою" британці Мадіас Нгаке — одна до трьох.

За сумою двох дисциплін Манєвська показала результат у 235 кг, посівши третє місце й здобувши велику бронзову медаль. "Золото" Євро у двоборстві захистила норвежка Сольфрід Коанда, набравши 267 кг, тоді як срібну нагороду здобула вірменка Ліана Гюрджян — 247 кг. Поширити

Чемпіонат Європи-2025. Жінки, 87 кг

Сольфрід Коанда (Норвегія) — 122 кг (ривок) + 145 кг (поштовх) = 267 кг (сума)

Ліана Гюрджян (Вірменія) — 106 кг + 140 кг = 246 кг

Анастасія Манєвська (Україна) — 105 кг + 130 кг = 235 кг

Манєвська здобула сьому медаль України на Євро-2025. До цього у активі "синьо-жовтих було дві великі "бронзи".

Анастасія здобула велику медаль змагань на четвертому поспіль чемпіонаті Європи. Досі Манєвська вигравала три великі "срібла" на трьох Євро у 2022-2024 роках.

Для українки це перша бронзова нагорода змагань. Дотепер у активі важкоатлетки було вісім срібних медалей: три великі й п'ять малих.

Усі медалі України на Євро-2025 з важкої атлетики