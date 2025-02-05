Українські легкоатлети Дорощук та Нікітін вибороли медалі на турнірі у Чехії

Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Дмитро Нікітін здобули срібло та бронзу на етапі Континентального туру в чеському Тршинеці.
Головні тези:
- Українські легкоатлети Олег Дорощук та Дмитро Нікітін вразили своїми виступами на турнірі в Чехії, здобувши срібло та бронзу відповідно.
- Дорощук посів друге місце, намагаючись підкорити висоту 2,32 метра, та Нікітін здобув бронзу, пройшовши висоту 2,24 метра.
Дорощук та Нікітін вибороли медалі на турнірі у Чехії
Дорощук посів друге місце з результатом 2,27 м. Надалі він намагався повторити особистий рекорд у 2,32 м, однак не підкорив цю висоту з трьох спроб.
Нікітін з першої спроби взяв висоту 2,24 м, та з цим результатом він здобув бронзу. Висота 2,27 м йому не підкорилась.
Результати Континентального туру в Тршинеці
Ян Штефела (Чехія) — 2.30 м
Олег Дорощук (Україна) — 2.27 м
Дмитро Нікітін (Україна) — 2.24 м
Дорощук відкрив сезон ще на Меморіалі Дем'янюка, який проходив у Львові у середині січня. Там український легкоатлет здобув перемогу з результатом 2.30 метра.
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