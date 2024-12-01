Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року у світі

Всесвітньо відома українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у світі. Саме її визнали тріумфаторкою під час церемонії нагородження World Athletics Awards.

Ярослава Магучіх здобула ще один престижний титул

Варто звернути увагу на те, що за перемогу у цій номінації з українською спортсменкою змагалися:

олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман;

олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл;

олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді;

олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.

Female Field Athlete of the Year Winner 🏆



🇺🇦's Yaroslava Mahuchikh is your Female Field Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/8B3AbZOvo0 — World Athletics (@WorldAthletics) December 1, 2024

Що важливо розуміти, для Ярослави Магучіх це вже не перша нагорода за підсумками 2024 року.

До прикладу, нещодавно її визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі. Ба більше, 23-річна дніпрянка увійшла до переліку лідерів "УП 100".

Поточний рік був неймовірно вдалим для Ярослави. Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги. Поширити

Магучіх на шляху до нових рекордів

За словами легкоатлетки, після свого вражаючого світового рекорду вона "довго відходила".

Насамперед йдеться про те, що організм витратив на це стільки енергії, що чотири доби вона просто ходила й нічого не могла робити.

Хоча ментально я вже була готова до цієї висоти. А фізично — так і ще раніше, ще коли стрибала 2,06 у приміщенні й 2,05 у Брюсселі. Але тоді, можливо, психологічно все ж не була такою стійкою, — ділиться своїми емоціями Ярослава Магучіх. Поширити

Окрім того, вона заявила, що мріє перевершити власний світовий рекорд.