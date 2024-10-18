Магучіх розповіла про зміни у житті після тріумфу на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла про зміни у власному житті після тріумфального виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Головні тези:
- Після перемоги на Олімпіаді-2024 в Парижі Ярослава Магучіх відчула зміни у власному житті, зокрема більшу увагу та визнання в Україні та за її межами.
- Магучіх планує повернутися до Парижу для відвідування музеїв та подальших спортивних досягнень, мріючи побити олімпійський рекорд.
- Українська легкоатлетка не приховує свою амбіцію превзойти власний світовий рекорд у стрибках у висоту, після чого витратила значну кількість енергії.
- Ярослава Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі, виграла титул чемпіонки Європи та тримає світовий рекорд у стрибках у висоту.
- Українка включена до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі, разом із відомими спортсменками світового рівня.
Як змінилось життя Ярослави Магучіх після тріумфу на Олімпіаді-2024
При цьому олімпійська чемпіонка підкреслила, що розраховує повернутись до Парижу і відвідати місцеві музеї.
Що відомо про тріумфальний виступ Магучіх на Олімпіаді в Парижі
Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зазначила, що не збирається зупинятися на своїх вражаючих досягненнях. Спортсменка зізналася, що має намір побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".
Спортсменка не приховує, що після свого вражаючого світового рекорду вона "довго відходила".
За її словами, організм витратив на це стільки енергії, що чотири доби вона просто ходила й нічого не могла робити.
Українка також підтвердила, що вона мріє перевершити власний світовий рекорд.
Як відомо, цьогоріч Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі у стрибках у висоту.
Ба більше, українці вдалося вибороти титул чемпіонки Європи та втретє поспіль виграти Діамантову лігу.
У липні спортсменка неочікувано для всіх змогла перевершити попередній світовий рекорд, який тримався з 1987 року, стрибнувши у висоту на 2,10 метри на етапі Діамантової ліги в Парижі.
На тлі усіх цих досягнень Європейська асоціація легкої атлетики включила українку до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі.
За це звання також поборються Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Ємісі Огунлейє, Самба-Майєла, Нафіссату Тіам і Фемке Бол.
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