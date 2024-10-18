Магучіх поділилась подробицями свого життя після тріумфу на Олімпіаді-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

Магучіх поділилась подробицями свого життя після тріумфу на Олімпіаді-2024

Ірина Геращенко і Ярослава Магучіх
Джерело:  OBOZ.UA

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла про зміни у власному житті після тріумфального виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі. 

Головні тези:

  • Після перемоги на Олімпіаді-2024 в Парижі Ярослава Магучіх відчула зміни у власному житті, зокрема більшу увагу та визнання в Україні та за її межами.
  • Магучіх планує повернутися до Парижу для відвідування музеїв та подальших спортивних досягнень, мріючи побити олімпійський рекорд.
  • Українська легкоатлетка не приховує свою амбіцію превзойти власний світовий рекорд у стрибках у висоту, після чого витратила значну кількість енергії.
  • Ярослава Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі, виграла титул чемпіонки Європи та тримає світовий рекорд у стрибках у висоту.
  • Українка включена до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі, разом із відомими спортсменками світового рівня.

Як змінилось життя Ярослави Магучіх після тріумфу на Олімпіаді-2024

Насправді Париж частково теж таке місто, яке змінює життя, тому світовий рекорд і перемога на Олімпіаді дали мені поштовх і відкрили більше можливостей. І багато хто став мене впізнавати. Нарешті мене в Україні впізнають перехожі! Я дуже рада цьому. Тому Париж став частиною популяризації спорту України. А місто мого серця, звісно, Дніпро. Тому що я народилася, жила, росла і зараз чекаю, коли можу повернутися туди завдяки нашим захисникам, — зазначила Магучіх в інтерв’ю журналістам Оbozrevatel.

Магучіх розповіла про зміни у житті після тріумфу на Олімпіаді-2024
Ярослава Магучіх

При цьому олімпійська чемпіонка підкреслила, що розраховує повернутись до Парижу і відвідати місцеві музеї.

Що відомо про тріумфальний виступ Магучіх на Олімпіаді в Парижі

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зазначила, що не збирається зупинятися на своїх вражаючих досягненнях. Спортсменка зізналася, що має намір побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".

Спортсменка не приховує, що після свого вражаючого світового рекорду вона "довго відходила".

За її словами, організм витратив на це стільки енергії, що чотири доби вона просто ходила й нічого не могла робити.

Українка також підтвердила, що вона мріє перевершити власний світовий рекорд.

Як відомо, цьогоріч Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі у стрибках у висоту.

Ба більше, українці вдалося вибороти титул чемпіонки Європи та втретє поспіль виграти Діамантову лігу.

У липні спортсменка неочікувано для всіх змогла перевершити попередній світовий рекорд, який тримався з 1987 року, стрибнувши у висоту на 2,10 метри на етапі Діамантової ліги в Парижі.

На тлі усіх цих досягнень Європейська асоціація легкої атлетики включила українку до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі.

За це звання також поборються Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Ємісі Огунлейє, Самба-Майєла, Нафіссату Тіам і Фемке Бол.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Магучіх перемогла у суперфіналі Діамантової ліги-2024
Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024
Ярослава Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх позмагається за звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін
Магучіх

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?