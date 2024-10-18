Магучіх розповіла про зміни у житті після тріумфу на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла про зміни у власному житті після тріумфального виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Як змінилось життя Ярослави Магучіх після тріумфу на Олімпіаді-2024

Насправді Париж частково теж таке місто, яке змінює життя, тому світовий рекорд і перемога на Олімпіаді дали мені поштовх і відкрили більше можливостей. І багато хто став мене впізнавати. Нарешті мене в Україні впізнають перехожі! Я дуже рада цьому. Тому Париж став частиною популяризації спорту України. А місто мого серця, звісно, Дніпро. Тому що я народилася, жила, росла і зараз чекаю, коли можу повернутися туди завдяки нашим захисникам, — зазначила Магучіх в інтерв’ю журналістам Оbozrevatel. Поширити

Ярослава Магучіх

При цьому олімпійська чемпіонка підкреслила, що розраховує повернутись до Парижу і відвідати місцеві музеї.

Що відомо про тріумфальний виступ Магучіх на Олімпіаді в Парижі

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зазначила, що не збирається зупинятися на своїх вражаючих досягненнях. Спортсменка зізналася, що має намір побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".

Спортсменка не приховує, що після свого вражаючого світового рекорду вона "довго відходила".

За її словами, організм витратив на це стільки енергії, що чотири доби вона просто ходила й нічого не могла робити.

Українка також підтвердила, що вона мріє перевершити власний світовий рекорд.

Як відомо, цьогоріч Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі у стрибках у висоту.

Ба більше, українці вдалося вибороти титул чемпіонки Європи та втретє поспіль виграти Діамантову лігу.

У липні спортсменка неочікувано для всіх змогла перевершити попередній світовий рекорд, який тримався з 1987 року, стрибнувши у висоту на 2,10 метри на етапі Діамантової ліги в Парижі.

На тлі усіх цих досягнень Європейська асоціація легкої атлетики включила українку до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі.

За це звання також поборються Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Ємісі Огунлейє, Самба-Майєла, Нафіссату Тіам і Фемке Бол.